¿·À¸¥¥ó¥×¥ê¤Î½é¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¹¥È¯¿Ê¡ª Ê¿Ìî»çÍÔ¤é¤ËÂÐ¹³¿´¡¢ÊÌ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éà±ç·³á¤â
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡×¡Ê±ÊÀ¥Î÷¡á£²£´¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡á£²£´¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢¥Ç¥å¥ª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£½éÆü¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï£²£¶ËüËç¡£¥ª¥ê¥³¥ó¤ÎºÇ¿·¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÁ±Àï¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÁ°Éû¼ÒÄ¹¤ÎÂìÂô½¨ÌÀ»á¤Î¡Ö£Ô£Ï£Â£Å¡×¤Ç³èÆ°¤¹¤ëà¸µÌÁÍ§á£²¿Í¤Ø¤ÎÂÐ¹³¿´¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡¡¥¥ó¥×¥ê¤«¤é£µ·î¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬Ã¦Âà¤·¡¢£Ô£Ï£Â£Å¤Ë¹çÎ®¡£´ßÍ¥ÂÀ¤âÈ´¤±¤¿¡£±ÊÀ¥¤È¹â¶¶¤Î£²¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬·ã¸º¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È·üÇ°¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥ó¥×¥ê¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î½éÆüÇä¤ê¾å¤²¤Ç¤Ï¡¢£´·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Í£ò¡¥£µ¡×¤¬Ìó£¹£±ËüËç¤ÈÈô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï£³£°ËüËçÄ¶¤À¡£
¡¡²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ô¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¤â¤Ã¤È¶ìÀï¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤Ç£²£¶ËüËç¤ÏÁ±Àï¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½é½µÇä¤ê¾å¤²¤Ï£´£°ËüËç¤ËÆÏ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥Ç¥å¥ª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î½éÆüÇä¤ê¾å¤²¤Ç¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¤È¼¨¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àª¤¤¤ò¸«¤»¤ëÊ¿Ìî¡¢¿ÀµÜ»û¤Ë±ÊÀ¥¡¢¹â¶¶¤¬Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿ÀîÁ°¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²ÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÇÊ¿Ìî¤È¿ÀµÜ»û¤Ï¿¤Ó¿¤Ó¤ÈºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î£²¿Í¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¥ó¥×¥ê°Ê³°¤ÎÂ¾¥°¥ë¡¼¥×¿ä¤·¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬±ÊÀ¥¤È¹â¶¶¤Î±þ±ç¤ò³«»Ï¡£¡Ø£é£ã£è£é£â£á£î¡Ù¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤½¤ÎÎã¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡±ÊÀ¥¤È¹â¶¶¤Ï£±£´ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ã£Ä£Ô£Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Ç¡¢£µ¿ÍÂÎÀ©»þÂå¤Î³Ú¶Ê¡Ö£é£ã£è£é£â£á£î¡×¤ò¥Ç¥å¥ª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é²Î¾§¡££Ó£Î£Ó¾å¤ÇÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤â¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ó¥×¥ê¤Ë»Ä¤Ã¤¿±ÊÀ¥¤È¹â¶¶¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î¿ô»ú¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£