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¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2023/08/16¡Û´ßÍ¥ÂÀ¡¢ÎµÀ±ÎÃ¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡ÊEXIT¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØG¥á¥ó¡Ù¡Ê8·î25Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸¸ÂÄê»î¼Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
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