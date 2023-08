『ゲーム・オブ・スローンズ』ダレン・ケントが早逝

大ヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』に出演したダレン・ケントが亡くなった。米Peopleなど複数のメディアが伝えている。

ダレンは同作のシーズン4第10話に出演。彼が演じたのは、デナーリス・ターガリエンに会いに来たヤギ飼いで、自分の幼い娘がデナーリスのドラゴンに殺されたと、焼け焦げた娘の骨を手にして嘆く役だった。

ダレンの死は、所属事務所が15日に発表。今月11日に「両親や友人に見守られながら穏やかに息を引き取った」そうだが、死因は明かされていない。英BBCをはじめメディアの多くはダレンが36歳だと報じているが、米CNNの取材に応えた事務所の人によると39歳だという。

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK

- Carey Dodd Associates (@CareyDoddAssos) August 15, 2023