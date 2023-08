夏休みを利用して、祖父母に会えることを楽しみにしている子どもも多いことだろう。また同様に祖父母も孫との再会を楽しみにしているはずだ。しかし海外では、愛おしい存在であるべく孫を利用し、自分の娘を脅したとんでもない祖父がいる。

中国・上海で、65歳の男が4歳の孫娘Aちゃんを誘拐。男はAちゃんの母親でもある自身の娘に身代金を要求した。海外ニュースサイト『Oddity Central』と『The Daily Star』などが4月28日までに報じた。

報道によると、男は娘には何も告げず、幼稚園にAちゃんを迎えに行ったという。その後男はAちゃんの居場所を隠し、娘に「Aちゃんと会いたければ3日以内に50万元(約953万円)振り込め。さもないと、お前はAちゃんと二度と会うことができない」とメッセージを送ったそうだ。この時点で娘は男からの連絡だと分かっていた。

娘はすぐに電話し男を説得したが、応じなかった。ショックを受けた娘は警察に通報。警察の捜査により男はすぐに逮捕された。男にかくまわれている間、Aちゃんはどのような状態だったのかは不明で、けがの有無に関する情報は伏せられている。

なお、男はしばらく刑務所に入っており、事件の少し前に出所していたそうだ。刑務所にいた期間や罪名は明かされていない。男は警察に対して「娘は私がいい人生を送ることを望んでいない。娘は私が死んでくれればよかったと思っている」などと話し、逮捕されたことに関し娘に「恩知らずだ」などと批判したそうだ。男は無罪を主張している。

男はギャンブル依存症で多額の借金を抱えていたという。妻とは数年前に離婚した。祖父が娘や孫と会っていた頻度などは分かっていない。

このニュースが世界に広がると、海外のネットユーザーからは「孫を誘拐して娘を脅迫するとは何事だ」「こんな人は刑務所から出してはならなかった」「すべての親がいい親であるわけでないと思い知った」「こんな男、孫はおじいちゃんとは呼びたくないだろう」「世の中にこんな悪い祖父がいるだなんて」「人間ではない」「家族にこんなことをされて娘はつらかっただろう」「キャンブルは人を変える」といった声が上がっていた。

男の犯行は信じ難いほど卑劣である。娘はもう二度と男を信じることができないどころか、孫の祖父と認めたくもないかもしれない。

