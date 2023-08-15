¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥Ðー¥Óー¡ÙÀ¤³¦¶½¼ý¤¬1,700²¯±ß¤òÆÍÇË ¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤Ë¼¡¤¤¤Ç2023Ç¯¸ø³«2ÈÖÌÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡¡
¡Ø¥Ðー¥Óー¡Ù¤Ï¡¢1959Ç¯¤ËÈ¯Çä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡È¥Ðー¥Óー¿Í·Á¡É¤³¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Éー¥ë¡¦¥Ðー¥Óー¤ÎÀ¤³¦¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£½é¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢´°àú¤Ç¥Ï¥Ã¥Ôー¤ÊËèÆü¤¬Â³¤¯¡È¥Ðー¥Óー¥é¥ó¥É¡É¤ÇÊë¤é¤¹¥Ðー¥Óー¤È¥±¥ó¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ß¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ðー¥Óー¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø¥¢¥¤¡¤¥Èー¥Ë¥ã »Ë¾åºÇÂç¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¤ä¡Ø¥Ïー¥ì¥¤¡¦¥¯¥¤¥ó¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë³ÐÀÃ BIRDS OF PREY¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þー¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Óー¡£¥í¥Óー¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤â·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¤¬¥±¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ðー¥É¡Ù¡Ø¥¹¥Èー¥êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ/¤ï¤¿¤·¤Î¼ãÁðÊª¸ì¡Ù¤Î¥°¥ì¥¿¡¦¥¬ー¥¦¥£¥°´ÆÆÄ¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥«¤È¥¯¥¸¥é¡Ù¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤Ê¤É¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Î¥¢¡¦¥Ðー¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡£
¡ÊC¡Ë2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
ÆüËÜ¤ËÀè¶î¤±7·î21Æü¤ËÁ´ÊÆ¤Ç¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜºî¤Ï¡¢½µËö3Æü´Ö¤Ç¶½¼ý1.55²¯¥É¥ë¡ÊÌó218²¯±ß¡Ë¤òµÏ¿¡£¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¥àー¥Óー¡Ù¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Ç¥Ã¥É¥ì¥³¥Ë¥ó¥° PART ONE¡Ù¤ÎµÏ¿¤ò±Û¤¨¡¢2023Ç¯¸ø³«±Ç²è¤Ç¤ÏNo.1¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½µËö¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤Ï4½µÏ¢Â³¼ó°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï12²¯¥É¥ë¡ÊÌó1,728²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¡£¸ø³«¤«¤é17Æü¤Ç10²¯¥É¥ë¤ËÅþÃ£¤·¡¢2023Ç¯¸ø³«ºî¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ô»ú¤ÏÁ´¤ÆBoxOfficeMojo¤è¤ê¡Ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢8·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÉõÀÚ¤é¤ì¤ë¤È¡¢½é½µ3Æü´Ö¤Ç¶½¼ý190,939,600±ß¡¢Æ°°÷¿ô126,916¿Í¤òµÏ¿¡£½µËö¶½¼ý¤Ï3Æü´Ö¤Ç1.9²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â¸ø³«¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ðー¥Óー¥é¥ó¥É¤È¿Í´Ö³¦¤Î´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¡È°ÜÆ°¥·ー¥ó¡É¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ø³«¡£¥¬ー¥¦¥£¥°´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þー¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Óー¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¤¬»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¿Í´ÖÀ¤³¦¤Ç¤Î¥Ðー¥Óー¤Î»ý¤Á¼ç¡¦¥µー¥·¥ãÌò¤Î¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥êー¥ó¥Ö¥é¥Ã¥È¡¢¥Ðー¥Óー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥Æ¥ë¼Ò¤ÎCEOÌò¥¦¥£¥ë¡¦¥Õ¥§¥ì¥ë¡¢Èþ½ÑÃ´Åö¤Î¥µ¥é¡¦¥°¥êー¥ó¥¦¥Ã¥É¡Ê¡Ø¥¢¥ó¥Ê¡¦¥«¥ìー¥Ë¥Ê¡Ù¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤Ê¤É¡Ë¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡Ë2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
¡ÊC¡Ë2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
¡Ø¥Ðー¥Óー¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£