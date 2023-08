ペルーの奥地にある先住民の村で、夜になると「空を飛ぶエイリアン」が出現し、住民たちを驚かしたり誘拐しようとしたりするという目撃情報が相次いで報告されていました。しかし、ペルー海軍と警察の調査により、この空飛ぶエイリアンの小隊が違法に金を採掘するギャングのメンバーであったことが判明しました。

ペルー北西部のメイナス郡に住む先住民族・イキトゥ族の首長であるハイロ・レアテギ・アビラ氏は、「彼らは宇宙人です。『スパイダーマン』のグリーンゴブリンのような鎧を着ているように見えます。銃で2回撃ちましたが落ちず、むしろ高いところに飛んでいって消えていきました」と地元ラジオ局に語っています。

アビラ氏は宇宙人の特徴について、「全身が銀色で、靴の形が丸く、1メートルほどの高さを飛び、足元が赤く光っています。頭は長く、顔も長く、目は黄色がかっています」と証言しました。現地では、人間の臓器をくり抜いて密売する「ペラカラ」という存在が都市伝説としてささやかれており、地域住民の中にはこの宇宙人を非常に怖がる人もいたそうです。

この宇宙人を撮影したムービーはインターネット上に公開され、世界中の宇宙人研究家や陰謀論者が注目しました。

2023年7月29日には地元の15歳少女が誘拐未遂に遭うという事件も発生したため、ペルー海軍と警察は調査に乗り出しました。メイナス郡イキトス市からボートで10時間ほど進んだところにあるイキトゥ族の村で調査を行った結果、海軍と警察は「犯人はジェットパックを利用して地域社会を恐怖に陥れているコロンビアとブラジルの違法金採掘ギャングのメンバーである」という見方を示しました。

誘拐未遂事件の目撃者でもあった地元教師のクリスティアン・カレブ・パカヤ氏も、問題の宇宙人がハイテク装備を身に付けている可能性があると指摘しており、「Googleで検索すると出てくるような、『ジェットパック』と呼ばれるスラスター付きのスーツを使えば、人間でも空を飛ぶことは可能でしょう」と述べています。

事件の主任捜査官であるカルロス・カストロ・キンタニージャ氏によると。メイナス郡における違法な金採掘の8割がイキトゥ族の村があるナナイ川流域で行われているとのこと。南米ではギャングによる金の違法採掘が大きな問題となっており、現地住民が武装したギャングから銃撃を受ける事件も起こっていることが報じられています。

キンタニージャ氏によると、金の違法採掘を行うブラジルやコロンビアのマフィアは、すでにメイナス郡のさまざまな町に行動範囲を広げており、地元住民への襲撃も行われているとのこと。マフィアがなぜジェットパックで飛んでいたのかは不明ですが、違法な金採掘を行う上で邪魔になる地元住民を追い出すための襲撃を行うためだったのではないかとキンタニージャ氏はみています。

海軍や警察は今回の「空飛ぶ違法採掘者」事件に関連する容疑者を逮捕しておらず、関係する組織の名前も公表していませんが、ペルーの環境検察庁は「2023年に入ってすでに非公式採掘キャンプを10箇所、110隻の違法採掘船を破壊した」と報告しています。