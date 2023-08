『マインクラフト』海外公式グッズである「キツネルームライト」「 フィギュアライト(ウーパールーパー)」「パンダマルチペンスタンド」の3つが、マイクラファン・ショップ限定で8月14日から予約販売されることが発表された。

「キツネルームライト」は、『マインクラフト』内の睡眠中のキツネを模したルームライト。ライトがついていないときも消えている時もこの表情に癒されること間違いなしのビジュアルとなっている。公式の説明によれば”立っている”らしい「フィギュアライト(ウーパールーパー)」は、若干座っているようにも見えなくないが、可愛いのでなにも問題はないだろう。

また「パンダマルチペンスタンド」は、『マインクラフト』のパンダを模したペンスタンドであり、頭部からペンを収納することが出来るほか、手に持たせることもできる。

ショップではこの3つのグッズの予約販売を開始するほか、期間限定のキャンペーンも実施予定。9月8日までに、先ほどの海外公式グッズ含む合計3000円以上のグッズを購入をすると、クリーパーの顔が描かれている「クリーパー風船」を2個貰える。

この「クリーパー風船」は数量限定のため、キャンペーン期間中でも無くなり次第終了のため、風船が欲しい方は早めの購入をおすすめする。また現在ショップでは、次回の買い物に使える300円分のクーポンが貰えるキャンペーンも実施しているとのことだ。

以下プレスリリース

「3つの海外公式グッズが日本初上陸! マイクラファン・ショップ限定で8月14日(月)から 予約販売を開始!予約販売に合わせた期間限定の 特典つきキャンペーンも実施いたします!」

インフォレンズ株式会社



ゲーム関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役CEO:安川 洋)は、自社で運営するオンラインストア「マイクラファン・ショップ」において、マインクラフト海外公式グッズである『キツネルームライト』『マインクラフトフィギュアライト(ウーパールーパー)』『パンダマルチペンスタンド』の3つの新商品を2023年8月14日(月)より予約販売開始することを発表いたします。

どの商品も『マインクラフト』の世界で見たままのリアルなデザイン。ゲームの中で見るあのキャラクターがお部屋にいる様な気分を味わえます。

■<当店限定>キツネルームライト

発売日:2023年9月中旬発売予定

価格 :4,400円(税込)

柔らかで暖かな光がお部屋をほっこり癒しの空間に…。リラックスして思わずつられて寝てしまいそう。ライトがついている時も消えている時も、このキツネの表情に癒やされます。

■<当店限定>パンダマルチペンスタンド

発売日:2023年9月中旬発売予定

価格 :2,530円(税込)

マインクラフトのパンダが机の上を可愛くおかたづけ。ペンを入れて置けるスタンドだけでなく、ペンをパンダの手に持たせることもでき遊び心が満載。デスクの上でどこかに行ってしまいがちなクリップなどをまとめられるスペースもあり細かいところがさりげなく便利なアイテムです。

■<先行販売>マインクラフトフィギュアライト(ウーパールーパー)

発売日:2023年9月中旬発売予定

価格 :3,520円(税込)

フィギュアライトシリーズから久しぶりの新作が登場。ウーパールーパーが立ち上がった今までにないデザイン。ハグしに来てくれるかのような、たまらない可愛さがあります。

8月14日(月)から9月8日(金)の期間において、海外公式グッズを含む合計3,000円(税込)以上のご購入で次回のお買い物に使用できる300円割引クーポン券とクリーパー風船2個をプレゼント!キャンペーンの詳細は以下のURLをご確認ください。

■クリーパー風船2個

■日本初上陸!3つの海外公式グッズ発売開始キャンペーン!

https://shop.micrafan.com/blogs/news/campain_202308

【マイクラファン・ショップとは】

マイクラファン・ショップはマインクラフト公式グッズ専門店です。公式ライセンスグッズだけを扱う日本で唯一のオンラインショップとして8年目を迎えました。たくさんのマインクラフトファンに愛されています。

<ショップURL> https://shop.micrafan.com/

<公式Instagram> https://www.instagram.com/micrafanshop/

<公式X(旧Twitter)> https://twitter.com/micrafanshop

【インフォレンズ株式会社とは】

インフォレンズ株式会社は、マインクラフトの正規ライセンス商品を製造するJayFranco及びPaladoneの正規輸入販売代理店です。全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ運営を行っております。

商号 : インフォレンズ株式会社

代表者 : 代表取締役CEO 安川 洋

本社 : 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 : 2018年10月

事業内容: ゲームやスマートフォン関連商品の輸入販売

URL : http://www.infolens.com

(C) 2023 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.