今夜放送『CDTVライブ！ライブ！真夏の4時間半SP』タイムテーブル公開 Kis‐My‐Ft2、7人で最後の『CDTV』出演
今夜8月14日18時30分から放送される『CDTVライブ！ライブ！真夏の4時間半スペシャル』（TBS系）より、タイムテーブルが公開された。Kis‐My‐Ft2は7人体制では同番組最後となるパフォーマンスを披露する。
【写真】『CDTVライブ！ライブ！真夏の4時間半スペシャル』に出演するアーティスト
今夜放送の4時間半スペシャルには、人気アーティストが一挙集結し、熱いパフォーマンスを披露。さらに、『CDTVライブ！ライブ！』の30年間のオリジナルランキングから、夏うたTOP50を大発表！ どんな夏うたがランクインしているのか、要チェックだ。
タイムテーブルは以下の通り。
※時間帯ごとアーティスト名50音順に掲載
※放送時間は変更の可能性あり
【18時30分〜】
■僕が見たかった青空
♪青空について考える
■NiziU
♪COCONUT
■MAZZEL
♪LIGHTNING
(※50音順)
＜出張ライブ！ライブ！＞
■平井 大
♪Slow ＆ Easy
【19時台】
■asmi
♪ドキメキダイアリー
■King ＆ Prince
♪ichiban ♪My Love Song ♪なにもの
■KREVA
♪イッサイガッサイ
■星野源
♪生命体 ♪SUN ♪Pop Virus
■松本梨香
♪めざせポケモンマスター
■Little Glee Monster
♪今この瞬間を
(※50音順)
＜出張ライブ！ライブ！＞
■乃木坂46
♪裸足でSummer ♪おひとりさま天国
■MINMI
♪シャナナ☆
(※50音順)
【20時台】
■SixTONES
♪PARTY PEOPLE
■DISH／／
♪HAPPY
■MY FIRST STORY
♪I’m a mess
■優里
♪アダムとイブ
(※50音順)
＜出張ライブ！ライブ！＞
■AKB48
♪ポニーテールとシュシュ ♪真夏のSounds good！
【20時〜21時台】
＜周年フェス＞
■ゴールデンボンバー
♪女々しくて
■SHISHAMO
♪君と夏フェス
■湘南乃風
♪純恋歌 ♪睡蓮花
■スキマスイッチ
♪ボクノート
■nobodyknows＋
♪ココロオドル
■平井大
♪Buddy
(※50音順)
【21時台】
■AKB48
新曲初披露
■SixTONES
♪CREAK
■Da-iCE
♪スターマイン ♪ダンデライオン
■NiziU
♪LOOK AT ME
(※50音順)
【22時台】
■亀梨和也
♪Cross
■Kis-My-Ft2
♪We never give up！ ♪ともに
■女王蜂
♪メフィスト
■DEAN FUJIOKA
♪Teleportation
(※50音順)
＜夏の名曲ライブ！ライブ！スペシャルコラボ＞
■花村想太（Da-iCE）×MAYU・ミカ・かれん（Little Glee Monster）
♪夏の日の1993
■大野雄大（Da-iCE）×アサヒ・miyou・結海（Little Glee Monster）
♪夏の終りのハーモニー