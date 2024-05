ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、さらさら素材で暑い日でも快適に着ることができる、ディズニーデザイン「楊柳ガーゼパジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「楊柳ガーゼパジャマ」

価格:5,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ギャザーたっぷりのゆったりシルエットで仕上げられた半袖パジャマ。

ふわっとしてやわらかな楊柳ダブルガーゼ素材でリラックスタイムにぴったりです!

また、先染めボーダーなので洗うほどに肌なじみがよくなります。

デザインは「くまのプーさん」と「チップ&デール」の2種類がラインナップ。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのパジャマ。

アイボリーを基調とした、温かみのあるカラーリングが可愛い!

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

そして、胸元には「くまのプーさん」の刺繍入り☆

ナイトキャップを付けパジャマを着た「くまのプーさん」の愛くるしい姿にほっこりと癒やされます。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのパジャマ。

上品なラベンダーカラーで大人っぽく着こなすことができます!

© Disney

さらに胸元には、仲良く体を寄せ合って寝ている「チップ」と「デール」のチャーミングな刺繍も。

「チップ」と「デール」の気持ち良さそうな寝顔が目をひきます☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

それぞれ、トップスの後ろの裾がやや長め丈になっているのもポイントです。

気になるお尻まわりもしっかりとカバーでき、見た目もとってもおしゃれ!

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

それからパンツには、カットソー二重仕立ての腹巻き付き。

お腹まわりがラクチンなのはもちろん、冷房をつけて寝る夜の寝冷え防止にもなります。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

<素材アップ>

さらっとした肌ざわりで涼しい着心地の生地が使用されているので、肌に貼りつきにくく、汗をかいても快適です。

ナチュラルなカラーで見た目も爽やかなナイトウェア。

さらさら素材で暑い日でも快適に着ることができる、ディズニーデザイン「楊柳ガーゼパジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

