『ドクター・フー』撮影初日は通説と異なる！？

世代を超えて愛されているイギリスのご長寿ドラマ『ドクター・フー』。その歴史が始まった日と言える撮影初日は1963年の8月20日と思われていたが、ここにきてその通説が誤りである可能性が出てきたという。英Radio Timesが伝えた。

資料があり過ぎるがゆえの弊害?

今から遡ること60年前、1963年11月23日に英BBCで放送が始まり、世界最長ドラマとしての記録を更新し続けている『ドクター・フー』。その原点について、作家のポール・ヘイズが新たな発見をしたという。

2021年に、番組休止期間に焦点を当てて、復活までの過程を記録した「The Long Game: 1996-2003: The Inside Story of How the BBC Brought Back Doctor Who(原題)」を発表していたヘイズ。この夏新たに、番組開始前の1962年から1963年にかけての出来事を深堀する「Pull To Open: 1962-1963: The Inside Story of the the BBC Created and Launched Doctor Who(原題)」を出版した。この新作には、『ドクター・フー』の知られざる制作秘話などが詰まっているという。

新作の出版を記念して、骨の折れるリサーチによって発見された、フーヴィアン(愛好家)たちの常識が覆されるような新情報をヘイズが自ら話した。「面白いことに、私が言及したこれらの文書は 30 年前から研究者に公開されていて、情報源として何度も使用されてきた。私はそうした文書の中に、よく言われている情報の一つが実際には間違っていたことを明らかにするものが潜んでいることを発見したんだ」

「『ドクター・フー』の最初の撮影が行われたのは、オープニングタイトルのための撮影で、1963年の8月20日だとこれまで何度も言われてきた。その日に(ロンドンの)イーリングで撮影セッションを予約したことを示す書類がファイルの中に存在することは紛れもない事実だ。だが、予約した8日後にそれをキャンセルしたことを示す別の書類もあったので、実際にそんなことは起こらなかったと言える」と新情報を明かした。

続けて「私の知る限りでは、これまでにこのことに気が付いた人はいなかった。でも理解できるよ。こうしたファイルの中にはたくさんの書類があって、膨大な情報があふれているからね」と、存在する情報が多すぎるがゆえに見逃されていたのだろうと推察している。

もしかすると今後も新たな情報が発見されるかもしれない。(海外ドラマNAVI)

'First ever' #DoctorWho filming day never actually happenedhttps://t.co/pAERuFqCPZ pic.twitter.com/n2Ir87eqaB - Radio Times (@RadioTimes) August 7, 2023

参考元:英Radio Times