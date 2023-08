Twitterのサービス名やロゴを「X」に変えたことで世界的に賛否両論を呼んだばかりのイーロン・マスク。その後、本社に設置された「X」のロゴサインが眩しすぎると近隣住民から苦情が届くという一幕も。

Xの執行会長・CTOとして話題の尽きないイーロン・マスクが新たに明らかにしたのは、X上での投稿が原因で職場を解雇された人に対するサポート。“言論の自由”を支持しているというイーロンならではの考えとは?

2022年4月にTwitterを買収すると発表した際に、同社のプレスリリース上で「言論の自由を重視する」という指針について次のように言及していたイーロン・マスク。

2022年11月頃には、過去の問題発言等から永久凍結されたはずのアカウントを複数復活させたことも話題に。その際にイーロンが述べた理由は次の通り。

これらの方針から2023年8月6日には、X(旧Twitter)の投稿や「いいね」によって職場で不当な扱いを受けた場合に弁護士費用を負担することを発表。

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.No limit. Please let us know.