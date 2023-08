世界では下劣な性犯罪が起きている。とある国では授乳中の母親が襲われるという卑劣な事件が起きた。

アメリカ・テネシー州で、24歳の男が公園で1歳の赤ちゃんに授乳していた女性(年齢不明)をレイプする事件が発生。男が逮捕された。海外ニュースサイト『WSAZ』と『Law & Crime』などが5月30日までに報じた。

報道によると、男と女性は元々知り合いであったという。2人は1年以上会話をしていなかったが、久しぶりに会うことになった。どちらが誘ったのかは不明だが、2人とも会うことに同意していたそうだ。

5月25日の日中、女性には1歳の赤ちゃんがいたため、男と女性、赤ちゃんの3人で公園で会うことになった。男は女性に赤ちゃんがいたことを知っていたとみられている。3人は公園でしばらく一緒に過ごしたが、遅い時間になったため、女性が男に「赤ちゃんをそろそろ家に連れて帰らなければならない」と言った。なお女性が結婚していたのかどうかも含め、赤ちゃんの父親に関する情報は伏せられている。

女性は公園まで車で来ていたが、3人は公園に止められていた女性の車に歩き始めた。帰る前に女性は赤ちゃんに授乳が必要だと言い、車の後部座席で授乳をし始めた。男は車の外で待っていた。なお欧米では公共の場で授乳することはさほど珍しいことではない。

女性が授乳を始めるとすぐに男は後部座席に乗り込んだ。そして女性のスカートをまくり上げ、女性をレイプしたという。女性はやめるように懇願したが、男は止めず、約5分間レイプし続けた。警察によるとレイプ中の音声の録音があるという。音声では女性が男にやめてほしいと叫ぶ様子や赤ちゃんが泣き叫ぶ様子が約5分間、聞こえていた。誰が録音したか警察は明かしていない。レイプされている間、女性が赤ちゃんを抱えていたのかなど詳細は不明である。

程度は軽いものの女性は負傷しており、その後病院で手当てを受けている。男は事件の翌日に加重強姦致傷と加重誘拐の罪で逮捕、起訴された。

このニュースが世界に広がると、海外のネットユーザーからは「男はなんて愚か者なんだ」「男は刑務所で一生過ごすがいい」「この男はまさに悪魔だ」「女性を見下している、くず野郎」「女性はどれほどの恐怖を感じたことだろう」「男は最初から女性をレイプするつもりで会う約束をしたのでは」「男は授乳をしたことに興奮したのかも」「公園で授乳することはよくある。公園が危険な場所と知って驚いている」といった声が上がっていた。

授乳中という状況を利用した男の行為は断じて許されない。多くの母親を恐怖に陥れた事件ともいえよう。

