iPhone SE(第4世代)はiPhone14をベースに開発されるとの予想を、リーカーのUnknownz21氏(@URedditor)が投稿しました。



AppleがiPhone SE(第4世代)用有機EL(OLED)ディスプレイのサプライヤーを検討しているとの報道もあり、iPhone SE(第4世代)にはOLEDディスプレイが搭載される可能性が濃厚で、ベースとなるモデルとしてiPhone13とiPhone14が挙げられていました。

■3行で分かる、この記事のポイント

1. iPhone SE(第4世代)はiPhone14をベースに開発されると、リーカーが投稿した。

2. iPhone SE(第4世代)には、2眼カメラとFace IDが搭載されるかもしれない。

3. 発表時期が2025年なら、製造コストが下がるであろうA17 Bionicの搭載が予想される。

iPhone SE(第4世代)は、iPhone SE(第2世代)やiPhone SE(第3世代)と異なり、iPhone8をベースに開発されることはないと述べていたUnknownz21氏(@URedditor)が、予想を更新しました。



Unknownz21氏(@URedditor)によれば、iPhone SE(第4世代)はiPhone14をベースに開発されるとのことです。



それが実現した場合、iPhone SE(第4世代)は2眼カメラを搭載し、生体認証はノッチに収められたFace IDで行われると予想されます。



iPhone15シリーズ発売後に、iPhone13 miniとiPhone13は外部接続端子をUSB-Cに変更して併売、iPhone14シリーズは廃番になると予想する声がありますが、iPhone14はiPhone SE(第4世代)に姿を変えて復活するのかもしれません。

iPhone SE(第4世代)の発表時期は、2025年になるとみられています。



Appleは、iPhone15 ProシリーズにA17 Bionicを、iPhone15とiPhone15 PlusにはA16 Bionicを搭載するようです。



2024年になるとiPhone16 ProシリーズにA18 Bionicを、iPhone16とiPhone16 PlusにはA17 Bionicが搭載されると予想されています。



iPhone SE(第4世代)の発表が2025年であれば、A17 Bionicを製造するTSMCの最先端プロセスが3nmプロセスから2nmプロセスに移行することで、3nmプロセスの製造ラインに余裕ができ、製造コストが下がることが期待できます。



iPhone SE(第4世代)は、iPhone14をベースに搭載するシステム・オン・チップ(SoC)をA17 Bionicに刷新したモデルになるかもしれません。



About the SE 4 - yes, it’s effectively an iPhone 14 derivative. But still nicer than the old iPhone 8 design.

— Unknownz21 (@URedditor) August 11, 2023