「ポケモンワールドチャンピオンシップス2023」(略称:ポケモンWCS)に合わせて、周辺では「ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜みなとみらいイベント」(略称:WCS横浜みなとみらいイベント)を開催!

2023年8月8日(火)から8月14日(月)までの期間中、みなとみらいエリアで行われているイベントをまとめて紹介します。

「ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜みなとみらいイベント」まとめ

開催期間:2023年8月8日(火)〜8月14日(月)

開催場所:横浜・みなとみらい地区周辺

ポケモンバトルの世界大会「ポケモンワールドチャンピオンシップス2023(以下:WCS2023)」を横浜みなとみらい・パシフィコ横浜で開催!

『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』・『ポケモンカードゲーム』・ 『ポケモン GO』・『ポケモンユナイト』の4部門で、世界各国の予選を勝ち抜いた選手たちが集合し、世界チャンピオンを決める世界大会。

2023年は史上初めて日本に上陸となります。

あわせて、「ポケモンワールドチャンピオンシップス2023」の日本開催を記念して、8月8日(火)~14日(月)の期間でWCS横浜みなとみらいイベントが開催中☆

ピカチュウの大行進やポップアップストアなどポケモンファン必見のイベントです。

Pikachu Gathering!!

上演日時:2023年8月8日(火)〜14日(月)毎日2回上演

上演時間 8月8日(火)〜13日(日)

1回目:15時開演〜15時15分終演予定

2回目:16時45分開演〜17時終演予定

8月14日(月)

1回目:13時開演〜13時15分終演予定

2回目:15時開演〜15時15分終演予定

上演場所 神奈川県横浜市西区みなとみらい3 グランモール公園

参加方法 参加料無料

ピカチュウの大行進が「ピカチュウ大量発生チュウ」以来、よりパワーアップして登場!

たくさんのピカチュウたちが、横浜・グランモール公園を盛り上げてくれます。

POKÉMON COLORS YOKOHAMA

開催期間:2023年7月26日(水)〜8月18日(金)

開催時間:9時30分〜18時30分 予定

開催場所:ランドマークプラザ5階 ランドマークホール

チケット販売情報(税込):

前売 一般1,000円/中高生800円/小学生500円

当日 一般1,200円/中高生1,000円/小学生500円

※先着販売中

2021年〜2022年に全国で展開された「POKÉMON COLORS」を横浜で再び開催!

4つのアクティビティと1つのインスタレーションで構成された体験型企画。

豊かな色彩と音響に包まれた空間で大画面に現れるポケモンと自転車をこいだり、釣りをしたりと、体を動かしながら楽しめる新しい体験ができるイベントです。

We Move!!

上演日時:2023年8月8日(火)〜14日(月)毎日1回上演

上演時間:20時30分開演〜20時55分終演予定

上演場所:神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 臨港パーク 潮入りの池エリア

鑑賞方法:事前申し込み制(参加料無料)

・事前抽選制の申し込みは終了いたしました。

たくさんのピカチュウたちが、横浜・臨港パークに大集合!

静かな森を舞台にしたきらきらしたナイトショー。

後半には様々なポケモンたちが登場するドローンショーも楽しめます。

ポケモン夏祭りパーク

開催期間:2023年8月11日(金・祝)〜14日(月)9時〜19時

※会場は入れ替え制です。滞在時間は各回90分となります。

※開催日時や実施期間は変更になる可能性がございます。

開催場所:神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 臨港パーク

参加方法:事前申し込み制(参加料無料)

横浜・臨港パークにて、ポケモンの夏祭りを開催!

「コイキング釣り」や「モンスターボール投げ」など、『ポケットモンスター』シリーズのゲームにちなんだ賑やかな縁日屋台が楽しめます。

Imagination! Into the Next!!(Pokémon Fantastic Live Show)

上演日時:2023年8月8日(火)〜14日(月)毎日2回上演

上演時間:1回目:19時15分開演〜19時30分終演予定

2回目:20時30分開演〜20時45分終演予定

ポケモンのライブショーが「進化」して横浜で公演!

横浜・赤レンガパークを盛り上げるのは、ピカチュウやルカリオ、ゲッコウガなどさまざまなポケモンたち。

スプラッシュやプロジェクションなどとともにあざやかに彩られるナイトショーです。

※事前申し込み制です。

ポケモントレーナーズクルーズ

開催日時:2023年8月11日(金・祝)・12日(土)9時〜20時 ※受付時間:8時30分〜19時

8月13日(日)9時〜12時 ※受付時間:8時30分〜10時30分

開催場所 神奈川県横浜市中区新港2-14-1 横浜ハンマーヘッド 9号岸壁 客船「にっぽん丸」船内

参加方法 当日先着順制(参加料無料)

客船「にっぽん丸」を、特別仕様の「ポケモントレーナーズクルーズ」として期間限定で開放!

船内には、世界各地から集まったポケモントレーナーたちが交流できるスペースを用意。

Nintendo Switchやポケモンカードゲームのデッキを持ち寄って、カジュアルにポケモンバトルや交換が楽しめます☆

ポケジェニック

設置場所:

・クイーンズスクエア横浜

・ナビオス横浜

・日本丸メモリアルパーク

・MARK IS みなとみらい

・マリン アンド ウォーク ヨコハマ

・よこはまコスモワールド

・横浜ハンマーヘッド

・横浜ワールドポーターズ

・ランドマークプラザ

※設置場所は変更になる可能性がございます。

横浜にポケモンたちが出現!

各地方のポケモンや雰囲気を感じられるフォトスポットが登場します。

ポケモンセンター出張所

※写真はみなとみらい駅のものです

MARK IS みなとみらい:1F グランドガレリア 8月8日(火)〜14日(月) ※開店11時〜閉店18時

ランドマークプラザ:1F フェスティバルスクエア 8月8日(火)〜14日(月) ※開店11時〜閉店18時

みなとみらい駅 みらいチューブ:みなとみらい駅改札外コンコース 8月8日(火)〜14日(月) ※開店11時〜閉店18時

横浜ハンマーヘッド 1F CIQホール:8月11日(金)〜13日(日) ※開店9時〜閉店18時※8月13日(日)のみ開店9時〜閉店12時

横浜赤レンガ倉庫 イベント広場:8月8日(火)〜14日(月) ※開店13時〜閉店20時

※写真はみなとみらい駅のものです

横浜みなとみらい周辺に、ポケモンセンター出張所が登場!

ピカチュウがポップにデザインされたアパレルや、野外イベントで活躍するグッズなどが販売されています。

※写真はみなとみらい駅のものです

暑い季節に欠かせない、接触冷感素材のひんやりロングタオルや、夜になっても楽しめる蓄光仕様のグッズなども勢ぞろい!

※写真はみなとみらい駅のものです

「ポケモンセンター出張所 in みなとみらい駅」と「マルイシティ横浜」にはメガポケモンガチャも登場しています。

ドリンク&アイスショップ by ピカチュウスイーツ

販売場所・期間:

MARK IS みなとみらい 1F みんなのアトリエ

2023年8月8日(火)〜14日(月)開店11時〜閉店18時

ランドマークプラザ 5F

2023年8月5日(土)〜14日(月) 開店11時〜閉店18時

みなとみらい駅 みらいチューブ(みなとみらい駅改札外コンコース)

2023年8月8日(火)〜14日(月) 開店11時〜閉店18時

「ピカチュウスイーツ by ポケモンカフェ」のポップアップショップ「ドリンク&アイスショップ by ピカチュウスイーツ」が登場!

コオリッポをイメージしたメニューが楽しめます。

Let’s Celebrate! The Pokémon Parade!!(Pokémon Fantastic Live Show)

上演日時:2023年8月14日(月)

上演時間:16時開演〜16時40分終演予定

上演場所:神奈川県横浜市西区みなとみらい けやき通り

鑑賞方法:事前申し込み制(参加料無料)

・事前抽選制の申し込みは終了いたしました。

2023年8月14日(月)に、たくさんのポケモンたちが登場するパレードを開催!

ピカチュウや、ニャオハ、ホゲータ、クワッス、さらに、めずらしいポケモンも登場☆

ポケモンたちのダンスでいっしょに盛り上がって、「ポケモンWCS2023横浜みなとみらいイベント」の最終日を飾るイベントです。

Pokémon Card Art Walk in Yokohama Minatomirai

開催期間:2023年6月27日(火)〜9月30日(土) ※各イベントで開催期間が異なります

開催時間:各施設の営業時間に準ずる

開催場所:横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザ、 MARK IS みなとみらい、スカイビル、グランモール公園、クイーンズスクエア横浜、その他近隣エリア各所

横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザの開業30周年と、MARK IS みなとみらいの開業10周年、初代スカイビルの開業55周年を記念した感謝企画を期間限定で開催中。

ポケモンカードゲームとコラボしたスペシャルイベント「Pokémon Card Art Walk in Yokohama Minatomiraiー横浜みなとみらいを歩いて巡る、ポケモンカードアートの展覧会ー」も近隣で開催されています☆

