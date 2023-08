マリスカ・ハージティ、飼い猫にオリヴィア・ベンソンと名付けたテイラー・スウィフトのコンサートへ！

ロングランヒットの犯罪捜査ドラマ『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』で主人公オリヴィア・ベンソンを演じるマリスカ・ハージティが、飼い猫に“オリヴィア・ベンソン”と名付けたテイラー・スウィフトのコンサートへ足を運び、その時の様子をSNSに投稿している。

猫好きで知られるテイラーは、3匹の飼い猫にそれぞれお気に入りのドラマや映画のキャラクター名を付けており、オリヴィア・ベンソンのほかには、『グレイズ・アナトミー』の主人公メレディス・グレイ、映画『ベンジャミン・バトン』のタイトルロールを命名。猫のオリヴィアは、テイラーのミュージックビデオ「Blank Space」や「Karma」に登場している。

マリスカは、8月8日(火)にロサンゼルスで開催されたテイラーの「エラス・ツアー」のコンサートへ赴き、テイラーのアルバム「1989」のTシャツと、ポップなビーズのブレスレットをジャラ付けにした自身の画像をアップ。アルファベットのビーズでできたブレスレットには「OLIVIA BENSON」と、しっかりオリヴィアの名前が綴られた物も。その投稿には、トーク番組『TODAY』の司会者であるサヴァンナ・ガスリーと、『マーダーズ・イン・ビルディング』などに出演しているセレーナ・ゴメスと一緒に写った画像もある。

マリスカは投稿に、「まだ魔法の夜の余韻が残っています。詩と知恵を与えてくれたテイラー・スウィフトに深く感謝します。あなたは私たちにインスピレーションを与えてくれ、繊細な優しさと喜び、希望と強さ、そして何よりも勇敢に生き、愛したいという私たちの願いを結びつけてくれます。テイラー、あなたがすることすべて、そしてあなたのすべてに感謝しています」 とコメントを添えている。

なお、『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』はすでにシーズン25に更新されている。日本ではHuluにてシーズン1〜23が配信中。(海外ドラマNAVI)

