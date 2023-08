・Liella!(ラブライブ!スーパースター!!)

伊達さゆり(澁谷かのん役)、Liyuu(唐 可可役)、岬 なこ(嵐 千砂都役)、ペイトン尚未(平安名すみれ役)、青 山なぎさ(葉月 恋役)、鈴原希実(桜小路きな子役)、薮島朱音(米女メイ役)、大熊和奏(若菜四季役)、絵森 彩 (鬼塚夏美役)、結那(ウィーン・マルガレーテ役)、坂倉 花(鬼塚冬毬役)

・蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

楡井希実(日野下花帆役)、野中ここな(村野さやか役)、花宮初奈(乙宗 梢役)、佐々木琴子(夕霧綴理役)、菅 叶和(大沢瑠璃乃役)、月音こな(藤島 慈役)

【チケット料金】

・2日間通し券 26,000円(税込)

・全席指定 13,000円(税込)

・着席指定 13,000円(税込)

※2 日間通し券は、最速先行(抽選)のみの販売となります。

※着席指定席とは・・・公演中、必ず着席してご覧いただくお席になります。(立見鑑賞不可)

※<有料生配信>の同時実施を予定しております。詳細は後日ご案内いたします。

【チケット販売情報】

8 月 14 日(月)23:59 まで、最速先行(抽選)の申込受付を実施しております。

<最速先行(抽選)>

■受付 URL:https://eplus.jp/idolmaster-lovelive/

■受付期間:2023 年 7 月 22 日(土)12:00~8 月 14 日(月)23:59

■当落発表:2023 年 8 月 19 日(土)13:00~

■入金期間:2023 年 8 月 19 日(土)13:00~8 月 23 日(水)21:00

【主催・企画】

異次元フェス アイドルマスター★♥ラブライブ!歌合戦製作委員会

【お問合せ先】

■電子チケット申込方法・受取方法に関するお問合せ:イープラス https://eplus.jp/qa/

■公演に関するお問合せ:インフォメーションデスク https://information-desk.info/

■ASOBI StORE に関するお問い合わせ:バンダイナムコエンターテインメント https://bnfaq.channel.or.jp/inquiry/2007

そのほか公演に関する注意事項も更新いたしました。詳細情報は、下記の公式サイトよりご確認ください。

<公式サイト>

https://ijigen-fes.jp/utagassen/

<公式 X(旧 Twitter)アカウント>

https://twitter.com/ijigenfes

<『アイドルマスター』シリーズとは>

プレイヤーが芸能プロダクションの“プロデューサー”という立場でアイドルを育成する「アイドルプロデュース」ゲ ームコンテンツです。個性豊かなアイドル、多彩な楽曲など、多くのお客さまからご支持をいただいております。 2005 年 7 月にアミューズメント施設向けゲームからスタートし、スマートフォン向けゲームアプリ、家庭用ゲー ム、ライブイベント、楽曲 CD、テレビアニメ、劇場版、ラジオ、グッズなど、多岐にわたり展開しています。

2023 年 7 月 26 日に 18 周年を迎えます。 現在は下記の 5 ブランドを展開中です。 『アイドルマスター』

『アイドルマスター シンデレラガールズ』 『アイドルマスター ミリオンライブ!』 『アイドルマスター SideM』(サイドエム) 『アイドルマスター シャイニーカラーズ』

■『アイドルマスター』シリーズ公式サイト

https://idolmaster-official.jp/

<『ラブライブ!』シリーズとは>

女子高校生が学校で活動するアイドル・“スクールアイドル”を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。「みん なで叶える物語」をテーマに、オールメディアでの展開を行っています。

2010 年より、最初のシリーズとなる『ラブライブ!』を皮切りに、『ラブライブ!サンシャイン!!』、『ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』、『ラブライブ!スーパースター!!』といった新たな作品を次々と展開し、メン バーのストーリーを描いたテレビアニメの放送や、メンバーを担当するキャストによるライブイベントの開催など、 多岐にわたる活動を行っています。

2023 年は最新作『ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』がスタートしたほか、1 月に『ラブライ ブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』のショートアニメ「にじよん あにめーしょん」を放送。6 月には新作 OVA『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 NEXT SKY』を上映しました。さらに『ラブライブ!サン シャイン!!』のスピンオフプロジェクト「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」のテレビアニメが 7 月 より放送中。加えて『ラブライブ!スーパースター!!』はテレビアニメ3期の制作を発表しています。アニメの他に も完全新作のオリジナル舞台『スクールアイドルミュージカル』が初演の好評を受け、2023 年 8 月に追加公演 を決定しています。

■『ラブライブ!』シリーズ公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp/

■権利表記

THE IDOLM@STERTM& ©Bandai Namco Entertainment Inc. ©2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!

©2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 ©2022 プロジェクトラブライブ!スーパースター!! ©プロジェクトラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

<短縮表記>

THE IDOLM@STERTM& ©BNEI

©2017 PL!S ©2022 PL!N ©2022 PL!SP ©PL!HS

※内容は発表日時点のものです。予告なく変更となる可能性がございます。

「異次元フェス アイドルマスター★♥ラブライブ!歌合戦」公式サイトはこちら