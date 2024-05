ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、畳を踏むような感触が気持ち良い「ふっくらウレタン入りのい草スリッパ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ふっくらウレタン入りのい草スリッパ」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

© Disney / Pixar

価格:各1,590円(税込)

サイズ:M、L、LL

適応サイズ:【M】約23〜25cm、【L】約25〜27cm、【LL】約27〜29cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

中敷きがい草で足もとが爽やかな夏のスリッパ。

前あきなので蒸れにくく、見た目にも涼しいデザインが使用されています。

また、しっかりとした厚みのウレタン入りでクッション性があり、程よい踏み心地なのも魅力的です!

デザインは全部で10種類がラインナップ。

ミッキーモチーフ(花火)

和の雰囲気たっぷりな「ミッキーモチーフ」デザインのスリッパ。

上品なえんじ色に、お花やミッキーモチーフ、花火のアートがあしらわれ、季節感も楽しめます。

モチーフデザインなので老若男女問わず使いやすそう。

くまのプーさん(レモン)

「くまのプーさん」デザインのスリッパ。

レモンにしがみつく「くまのプーさん」の姿が愛らしさ満点☆

パステル調の淡い黄色が足元を明るくしてくれます。

ミニーマウス(和柄)

「ミニーマウス」デザインのスリッパ。

ピンクや白、水色やオレンジなどの淡い色味がラブリーな雰囲気!

頬杖をついて座っている「ミニーマウス」のキュートな姿にもほっこりとします。

チップ&デール(ネイビー)

「チップ&デール」デザインのスリッパ。

和柄の背景に、くつろいでいる「チップ」に、両手を広げてご機嫌な表情の「デール」の姿がプリントされています。

おしゃれなデニム調なのもポイントです☆

トイ・ストーリー(サーフ)

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』デザインのスリッパ。

サーフボードを抱えている「ウッディ」に「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」の姿が総柄であしらわれています。

南国テイストなロゴやヤシの木などのプリントにも注目です。

ミッキーマウス(和柄)

「ミッキーマウス」デザインのスリッパ。

深みのあるグリーンをベースに、うちわや風鈴、金魚などの夏にちなんだモチーフのプリントが施されています。

そして手書き風タッチの「ミッキーマウス」のアートがアクセントに☆

ミッキーモチーフ

「ミッキーモチーフ」デザインのスリッパ。

シックなカラーがカッコよく、ずらりと並んだミッキーモチーフがインパクト抜群です。

さらにミッキーモチーフはステッチ風でぷっくりと立体的に見えるのも素敵!

ベイマックス

「ベイマックス」デザインのスリッパ。

赤×白のビビッドな配色使いがかわいい☆

それから一面には「ベイマックス」のお顔や、ドット、お顔のパーツなどが散りばめられとっても賑やかです。

ミッキー&フレンズ(花火)

「ミッキー&フレンズ」デザインのスリッパ。

たくさんの打ち上げ花火の中には、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」のシルエットも!

今にも迫力満点な花火の音が聞こえてきそうです。

ドナルドダック&ヒューイ・デューイ・ルーイ

「ドナルドダック&ヒューイ・デューイ・ルーイ」デザインのスリッパ。

「ドナルドダック」はサングラスをかけたお茶目な姿で、また、周りにはハイビスカスや葉っぱ、ドリンクなどのアートもあしらわれトロピカルな雰囲気です!

甲裏はソフトなパイル素材を使用した歩きやすい仕様に。

中敷きにはい草素材を使用しているので、裸足で履いてもさらさらとしていてべたつきがありません。

汗をかいた時やお風呂上りにも気持ち良い仕様になっているのも魅力的です。

サイズ展開が豊富なので、家族やカップルでお揃いやペアで履いてもおしゃれなスリッパ。

畳を踏むような感触が気持ち良い「ふっくらウレタン入りのい草スリッパ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

