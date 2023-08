“手書き質感のアニメーション”で新世代のカメたちの新たな冒険を描いた映画『ミュータント・タートルズ:ミュータント・パニック!』(9月22日に公開)より、特別映像が解禁となった。

【動画】『ミュータント・タートルズ』特別映像(タートルズ誕生秘話編)

あわせて、カワイイ大国でありタートルズ人気も高い日本のために制作された、ベイビータートルズのスペシャルポスターも全世界に先駆けて初解禁。夜明けを迎える街の風景が、コピーの通り新たな“誰も見たことのないカメ物語”の始まりを予感させ、無邪気な笑顔で並び立つベイビータートルズたちの成長と大活躍に胸が高鳴る仕上がりだ。

特別映像では、超キュートな赤ちゃんガメ“ベイビータートルズ”と、偶然通りかかったネズミとの運命の出会い、そして彼らが謎のドロドロ=ミュータンジェンによって突然変異でミュータントとなり、かけがえのない家族になっていくまでを、日本でも人気の高いキャラクターであるタートルズの師匠、ネズミのミュータントとなった拳法の達人・スプリンター先生(ジャッキー・チェン)のナレーションでエモーショナルに明かされる。

さかのぼること15年前。ニューヨークの下水道に住んでいたネズミが目にしたのは、謎の緑色の水溜まりを這い回っている、お目目がくりくりの小さな赤ちゃんガメ4匹。まるで親を見つめるように擦り寄ってきた赤ちゃんガメと一緒に、緑のドロドロな液体に触れたことで、全員姿が変わってしまうのだった!

衝撃的なエピソードながら、「こうして、私たちは家族になった。」と穏やかに話すスプリンター先生の語り口のからもわかるように、子ども姿のミュータントとなったタートルズはみんな超キュート! 鉄柱にぶら下がり、全身にいたずら描きをして楽しみ、みんなで仲良くお風呂に入る。夜はスプリンター先生に抱きかかえられながら眠り、すくすくと成長したタートルズたちは、なんと木人椿(もくじんとう)を壊すまでに! あふれ出るかわいらしさに加え、やんちゃっぷりを失わない立派なミュータントになってそんな彼らの姿を見て満足げにうなずくスプリンター先生。あらゆるものを超越した愛に感動必至だ。

(C) 2023 PARAMOUNT PICTURES.TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES IS A TRADEMARK OF VIACOM INTERNATIONAL INC.