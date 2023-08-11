ËÜÆü8/11¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡×Á´12ÏÃ¤¬¥Ë¥³À¸¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¡ª
¡¡¡È»³¤ÎÆü¡É¤Ç¤¢¤ëËÜÆü8·î11Æü¤Î19»þ¡Á24»þ5Ê¬¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡×Á´12ÏÃ¤¬¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¢f¤í¤ÎÆ±Ì¾¿Íµ¤Ì¡²è¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡×¤Ï¡¢»³Íü¸©¤òÉñÂæ¤Ë½÷»Ò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ä¥¥ã¥ó¥×É÷·Ê¤ò¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¥¢¥¦¥È¥É¥¢·Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥Ü¥¤¥¹¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢²Ö¼é¤æ¤ß¤ê¡¢Åì»³Æà±û¡¢¸¶¼ÓÍ§Î¤¡¢Ëºê°¦À¸¡¢¹â¶¶Íû°Í¡¢°æ¾åËãÎ¤Æà¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ë¥³À¸ÌµÎÁÇÛ¿®¤Ï¡¢4ÆüÏ¢Â³¤Î¤ªËßµÙ¤ßÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£ËÜºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Æ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÂÎ¸³¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢8·î12Æü21»þ¡Á¤ÏºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡¢8·î13Æü19»þ¡Á¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖAIR¡×Á´12ÏÃ¡¢8·î14Æü21»þ¡Á¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡¡¤Î¤ó¤Î¤ó¤Ó¤è¤ê¡¡¤Ð¤±¡¼¤·¤ç¤ó¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÅòÅÄ»ËÂå¡Ë