¿ùºé²Ö¡¢À®Åç½Ð´ÆÆÄ¤È½é¥¿¥Ã¥°¡¡ËÜ²°Âç¾Þ¡Ø52¥Ø¥ë¥Ä¤Î¥¯¥¸¥é¤¿¤Á¡Ù±Ç²è²½
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ùºé²Ö¤¬¡¢ºî²È¡¦Ä®ÅÄ¤½¤Î¤³¤Î2021Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¼õ¾Þºî¤ò¡¢¡ØÈ¬ÆüÌÜ¤ÎÀæ¡Ù¡Ê2011¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ®Åç½Ð´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¤¹¤ë¡Ø52¥Ø¥ë¥Ä¤Î¥¯¥¸¥é¤¿¤Á¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¿ùºé¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò²ÈÂ²¤Ëºñ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¿½÷À¡¦»°Åçµ®¸ê¡Ê¤ß¤·¤Þ¡¦¤¤³¡Ë¡£¤¢¤ëÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ³¤ÊÕ¤Î³¹¤Ë±Û¤·¤Æ¤¤¿µ®¸ê¤Ï¡¢Êì¤ËµÔÂÔ¤µ¤ì¡Ö¥à¥·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¡¢À¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¾¯Ç¯¤È½Ð²ñ¤¦¡£¸ÉÆÈ¤æ¤¨°¦¤òÍß¤·¡¢Î¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¿Èà¤é¤¬½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Êº²¤ÎÊª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡È52¥Ø¥ë¥Ä¤Î¥¯¥¸¥é¡É¤È¤Ï¡¢Â¾¤Î¥¯¥¸¥é¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¹â¤¤¼þÇÈ¿ô¤ÇÌÄ¤¯°ìÆ¬¤Î¥¯¥¸¥é¡£Ãç´Ö¤Ë²¿¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¡¢²¿¤âÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¸ÉÆÈ¤Ê¥¯¥¸¥é¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é¤ÎÀ®Åç´ÆÆÄºî¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ë¿ùºé¤Ï¡Ö¿®Íê¤¹¤ëÀ®ÅçÁÈ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¡¢ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£À®Åç´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿ùºé¤Ë¡Ö¤³¤ÎÆñ¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¡¢»£±ÆÁ°¤«¤éÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤Æþ¤ì¤Ç½àÈ÷¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö52¥Ø¥ë¥Ä¤ÇÀ¼¤Ê¤À¼¤ò¾å¤²¤ë¡Ø¤À¤ì¤«¡Ù¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡£Ç®¤¤²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï¡¢µÓËÜ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¡¢¤Ò¤È¤Ó¤È¤¬¡¢¤¯¤Ã¤¤êÉâ¤½Ð¤Æ¤¯¤ëµ¤ÇÛ¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢À®Åç½Ð´ÆÆÄ¤ä¿ùºé²Ö¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤ÎÎØ³Ô¤òÇ»¤¯¤·¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¿ùºé²Ö¡¢À®Åç½Ð´ÆÆÄ¡¢Ä®ÅÄ¤½¤Î¤³¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÆþÁÒ¸ù°ì¡Ë
±Ç²è¡Ø52¥Ø¥ë¥Ä¤Î¥¯¥¸¥é¤¿¤Á¡Ù¤Ï2024Ç¯3·î TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«
¿ùºé²Ö
¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢³§¤¬¼«Ê¬¤ÎÎÙ¤ä¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤â¤Ë¡¢Çï¼ê¤òÂ£¤ì¤ëÆü¡¹¤Ø¤Îµ§¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»Ö¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â²Ã¤ï¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢µ®¸ê¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿®Íê¤¹¤ëÀ®ÅçÁÈ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¡¢ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¡§À®Åç½Ð
¡ÖÃ¯¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤À¼¤Ê¤É¤Ê¤¤¡×Ä®ÅÄ¤½¤Î¤³¤µ¤ó¤Î¤³¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é±Ç²è¤Ï¤³¤¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
Á¡ºÙ¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¯¡¢»Ä¹ó¤Ç¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤ËÜºî¤Ë¡¢Âç¤¤¤Ê¤ë³Ð¸ç¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆñ¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¡¢»£±ÆÁ°¤«¤éÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤Æþ¤ì¤Ç½àÈ÷¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ùºé¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¡¢¶¦¤ËÄ©¤á¤ë¤³¤È¤ò¿´¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
52¥Ø¥ë¥Ä¤ÇÀ¼¤Ê¤À¼¤ò¾å¤²¤ë¡Ö¤À¤ì¤«¡×¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡£Ç®¤¤²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä®ÅÄ¤½¤Î¤³
¡Ø52¥Ø¥ë¥Ä¤Î¥¯¥¸¥é¤¿¤Á¡Ù¤Ï¡¢¹Âç¤ÊÀ¤³¦¤Ë¾®¤µ¤Êµû¤òÊüÎ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Îµû¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç¤¤Ê¥¯¥¸¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç³¤¤ò±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿´ÃÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«±Ç²è¤È¤¤¤¦Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Þ¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡£
µÓËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¡¢¤Ò¤È¤Ó¤È¤¬¡¢¤¯¤Ã¤¤êÉâ¤½Ð¤Æ¤¯¤ëµ¤ÇÛ¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢À®Åç½Ð´ÆÆÄ¤ä¿ùºé²Ö¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤ÎÎØ³Ô¤òÇ»¤¯¤·¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µ®¸ê¤ä°¦¡¢°Â¸ã¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ê¤À¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¶Á¤¯Æü¤¬Íè¤ë¡£Ã¯¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤À¼¤Ê¤É¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¿®¤¸¤Æ½ñ¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Ò¤È¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯Æü¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2024 Ç¯¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÈà¤é¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ëÆü¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
¤È½ñ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë±Ç²è²½¤Ê¤Î¡©¡¡ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ï¤¿¤·¤Ç¤¹¡£