±Ç²è¡Ø¥¢¥¦¥·¥å¥ô¥£¥Ã¥Ä¤ÎÀ¸´Ô¼Ô¡Ù¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÌ¾Í¥¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥ô¥£¡¼¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª
±Ç²è¡Ø¥¢¥¦¥·¥å¥ô¥£¥Ã¥Ä¤ÎÀ¸´Ô¼Ô¡Ù¤¬ 8·î11Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¤è¤ê¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£ËÜºî¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥³¡¼¥Á¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÌ¾Í¥¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥ô¥£¡¼¥È¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥10¿Í
±Ç²è¡Ø¥¢¥¦¥·¥å¥ô¥£¥Ã¥Ä¤ÎÀ¸´Ô¼Ô¡Ù³µÍ×
ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥¦¥·¥å¥ô¥£¥Ã¥Ä¤ÎÀ¸´Ô¼Ô¤ÎÂ©»Ò¥¢¥é¥ó¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ï¥Õ¥È¤¬Éã¤ÎÈ¾À¸¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿¾®Àâ¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡£
¥Ê¥Á¥¹¤Î¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤«¤éÀ¸´Ô¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤¿¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ï¥Õ¥È¡Ê¥Ù¥ó¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡Ë¤Ï½ªÀï¸å¤â¤Ê¤ª¡¢À¸¤ÊÌ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Îø¿Í¤Î¥ì¥¢¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¥ê¡¼¤Ï¥ì¥¢¤Ë¼«¿È¤ÎÌµ»ö¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢º£¤Ç¤ÏÅÁÀâ¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥í¥Ã¥¡¼¡¦¥Þ¥ë¥·¥¢¥Î¤ËÌµËÅ¤Ê¾¡Éé¤òÄ©¤à¤³¤È¤Ç¡¢À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¥Þ¥ë¥·¥¢¥Î¿Ø±Ä¤Î¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ê¡¼¤Î·ÐÎò¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢¶ËÈë¤Ç»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥ô¥£¡¼¥È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó ¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡Ù¤Î¥Ú¥ó¥®¥óÌò¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ïº£Æü¤âÀ²¤ì¡Ù¡¢¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡¿¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥ì¥Ù¥ë¡Ù¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤óÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢9·î1Æü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥Û¡¼¥ó¥Æ¥Ã¥É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤â¿´Îî¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÌ¾Í¥¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥ô¥£¡¼¥È¤À¡£
¥Ð¥ê¡¼¡¦¥ì¥ô¥£¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥Æ¥£¥ó¥á¥ó¡¿»ö¤Îµ¯¤³¤ê¤Ï¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡Ù¡£½Ð²ñ¤¤¤«¤éÌó30Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¸½ºß¤â¡¢Æó¿Í¤ÏÄê´üÅª¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢Æ±¤¸ÃÏ°è¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï²ñ¤¦¤Û¤ÉÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£ËÜºî¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥ì¥ô¥£¥ó¥½¥ó¤ÈºÆ¤Ó»Å»ö¤ò¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È¥Ç¥ô¥£¡¼¥È¤Ï¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ð¥ê¡¼¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤ä°Õ¸«¤òÈ¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼Â¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÌò¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡£Èà¤Ï»Å»ö¤ò³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï¥À¡¼¥¯¤Ê¥¨¥Ã¥¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Èà¤ÈºÆ¤Ó»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥À¥Ë¡¼¤ÏÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Î²ÈÂ²¤ÎÂ¿¤¯¤¬¼ýÍÆ½ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾¡¤ÁÌÜ¤Î¤Ê¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ï¥ê¡¼¤Ë¡Ö°ì¤Ä¤À¤±½õ¸À¤ò¤¹¤ë¡£ÆóÅÙ¤ÈÍè¤ë¤Ê¡×¤È¤Ï¤¸¤á¤ÏÄÉ¤¤ÊÖ¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Î¥Ï¥ê¡¼¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤ë¡£¼«¿È¤Î»Å»ö¤ò¼º¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤µ¤¨´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ê¥Ï¥ê¡¼¤¬¡ËÂº¸·¤Î¤«¤±¤é¤â¤Ê¤¤Éé¤±Êý¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤À¡£
30Ç¯¤È¤¤¤¦·îÆü¤ÈÆó¤Ä¤ÎÂçÎ¦¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ï¥Õ¥È¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´õË¾¤È¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤òµá¤á¤ÆÂçÀï¸å¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿ÀïÁè¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿°ÜÌ±¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Îà¤Þ¤ì¤Ê¤ë°¦¤È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ÎÊª¸ì¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
±Ç²è¡Ø¥¢¥¦¥·¥å¥ô¥£¥Ã¥Ä¤ÎÀ¸´Ô¼Ô¡Ù¤Ï 8·î11Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
1949Ç¯¡¢¥Ê¥Á¥¹¤Î¼ýÍÆ½ê¤«¤éÀ¸´Ô¤·¤¿¥Ï¥ê¡¼¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ê¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À¸¤ÊÌ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îø¿Í¥ì¥¢¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥¢¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¸Â¸¤òÃÎ¤é¤»¤è¤¦¤È¡¢µ¼Ô¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¥Ï¥ê¡¼¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬À¸¤±ä¤Ó¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥¹¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÅÒ¤±¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¡¢Æ±Ë¦¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÂ³¤±¤¿¤«¤é¤À¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢°ìÌö»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥ì¥¢¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢Èà½÷¤Î»à¤ò³Î¿®¤·¤¿¥Ï¥ê¡¼¤Ï°úÂà¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é14Ç¯¡¢¥Ï¥ê¡¼¤ÏÊÌ¤Î½÷À¤È¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤¹¤éÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤µ¤é¤Ê¤ëÈëÌ©¤Ë¿´¤ò¤«¤Íð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ì¥¢¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êó¤»¤¬ÆÏ¤¯¨¡¨¡¡£
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë