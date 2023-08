『SHERLOCK』アンドリュー・スコット、日本の小説をベースにした映画で主演！

『SHERLOCK/シャーロック』のジム・モリアーティ役や『Fleabag フリーバッグ』の司祭役で知られるアンドリュー・スコットが新作映画『All of Us Strangers(原題)』に主演する。

本作は、山田太一の1987年の小説「異人たちとの夏」を基にした超自然的ドラマを描く。

『All of Us Strangers』のあらすじは、サーチライト・ピクチャーズの公式によると以下の通り。

「現代のロンドンのある夜、脚本家のアダムは空っぽに近いタワーマンションで、謎めいた隣人ハリーと偶然出会う。アダムとハリーの距離が縮まるにつれ、アダムは幼い頃に住んでいた家に引き戻される。そこでは、30年前に亡くなった両親がふたりとも亡くなった当時と同じ年齢で生きていた」

ALL OF US STRANGERS

Directed and Written by Andrew Haigh

Starring Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell, and Claire Foy

In theaters December 22, 2023 pic.twitter.com/Je1jaTKLye

- Searchlight Pictures (@searchlightpics) August 7, 2023