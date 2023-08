『SHERLOCK／シャーロック』アマンダ・アビントン、次回作を解禁前に暴露？

『SHERLOCK/シャーロック』のメアリー・ワトソン役で知られるアマンダ・アビントンが、内緒にしておかなければならなかった出演情報を我慢できず周囲に暴露してしまったと明かしている。英Digital Spyが報じた。

【関連記事】『SHERLOCK/シャーロック』が映画に!?「自然なこと」

2004年から英BBCで放送されている大人気ダンスコンペティション番組『Strictly Come Dancing(原題)』。プロのダンサーとセレブがペアになって毎回ダンスを披露、審査員と視聴者の判定によって脱落者が決まり、最後まで勝ち抜いたペアが優勝するという番組だ。

その最新シーズンの挑戦者の一人目として発表されたのがアマンダだった。BBCの人気トーク番組内でこの情報が解禁され、スタジオにゲストとして登場したアマンダが司会者たちからの質問に応えた。『SHERLOCK』に加えて『セルフリッジ 英国百貨店』や『ウルフ教授の科学捜査ファイル』などへの出演で知られるアマンダが『Strictly Come Dancing』に出演することはビッグニュース。この情報は極秘のはずだったが、なんとアマンダ自ら周囲に話してしまっていたという。

「ついに解禁されたわ!」と安堵のため息とともに話したアマンダ。「秘密にしておけなかったの。みんなに話しちゃった」と衝撃告白。冗談交じりに「近所の薬局の女性にも話しちゃった。“『Strictly〜』に出るんだけど、誰にも言わないでね”って」と述べている。

女優としてすでに多忙な中、なぜこの番組に参加しようと思ったのかと司会者から聞かれると、「ティーンエイジャーの子どもたち二人を辱めるため」と冗談を言って周りを笑わせながら、真剣に「私は閉経間近だけど、恐れずにそのことに立ち向かって51歳を楽しみたいと思うから」と出演を決意した理由を明かした。

The moment you’ve been waiting for! #TheOneShow can exclusively reveal the first celebrity that will be dancing on the new series of @bbcstrictly…

It’s award-winning actress Amanda Abbington!

Watch live now https://t.co/X9LiJN0qs0 pic.twitter.com/Iw6DAHCsLw

- BBC The One Show (@BBCTheOneShow) August 4, 2023