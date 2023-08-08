¥í¥·¥¢¡¢¿·¤·¤¤Îò»Ë¶µ²Ê½ñ¤ò¸ø³« ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¾Î»¿
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ï7Æü¡¢9·î¤Ë»Ï¤Þ¤ë¿·Ç¯ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Æ±¹ñ·³¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¿·¤·¤¤Îò»Ë¶µ²Ê½ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥ó¡ÊVladimir Putin¡ËÂçÅýÎÎ¤Î²¼¡¢¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¡Ê¥¯¥ì¥à¥ê¥ó¡¢Kremlin¡Ë¤Ï³Ø¹»¤ÎÎò»Ë¶µ°é¤ÎÅýÀ©¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤ÏºòÇ¯¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶°Ê¹ß¡¢¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¶Áè¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÎò»ËÅª¤Ê»ÈÌ¿¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥¯¥é¥Õ¥Ä¥©¥Õ¡ÊSergei Kravtsov¡Ë¶µ°éÁê¤Ï¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢11Ç¯À¸¡Ê17ºÐ¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤¶µ²Ê½ñ¤ò¾Ò²ð¡£ÌÜÅª¤Ê¡Ö¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î¡ËÁÀ¤¤¤òÀ¸ÅÌ¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¡¢¡ÖÇ¤Ì³¤ÏÈó·³»ö²½¤ÈÈó¥Ê¥Á¥¹²½¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯2·î¤Ë¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤¿ºÝ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö9·î1Æü¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ø¹»¡×¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿·¶µ²Ê½ñ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬Ê»¹ç¤·¤¿¥¯¥ê¥ß¥¢¡ÊCrimea¡ËÈ¾Åç¤ÈËÜÅÚ¤ò·ë¤Ö¶¶¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶¶¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤Î¾ÝÄ§¤Ç¡¢¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¤¿¤Ó¤¿¤Ó¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Õ¥Ä¥©¥Õ»á¤Ï¿·¶µ²Ê½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö5¤«·î¼å¡×¤Ç¼¹É®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡Ö¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Î¡ËÆÃÊÌ·³»öºîÀï¤¬½ªÎ»¤·¡¢¤ï¤¬¹ñ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¸å¡¢ÊäÂ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¶µ²Ê½ñ¤Ï1945Ç¯¤«¤é21À¤µª¤Þ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¥«¥Ð¡¼¡£2014Ç¯¤Î¥¯¥ê¥ß¥¢Ê»¹ç¤Ç¥í¥·¥¢Ê¼¤¬¡ÖÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ëÂ¾¡¢À¾Â¦¤ÎÀ©ºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï1812Ç¯¤Ë¥í¥·¥¢¤Ë±óÀ¬¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¹ÄÄë¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡¦¥Ü¥Ê¥Ñ¥ë¥È¡ÊNapoleon Bonaparte¡Ë¤è¤ê°íå¡Ê¤¢¤¯¤é¤Ä¡Ë¤À¤ÈÈóÆñ¤¹¤ëÏÀÄ´¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥í¥·¥¢ÀêÎÎÃÏ¤Ç¡ÖÀöÇ¾¡×¤µ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
¡¦¿ÆÂ²¤Î¸µ¤Ø¿È¤ò´ó¤»¤ëÀïºÒ¸É»ù¤¿¤Á ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
¡¦ICC¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ËÂáÊá¾õ ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÁèÈÈºá¤Ç