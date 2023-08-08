ºØÆ£¤Á¤Ï¤ë¥¢¥Ê¡ÖÂç¸ý³«¤±¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡Âç³ØÍ§¿Í¤È¤ÎÀîÍ·¤Ó¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎºØÆ£¤Á¤Ï¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤È½Ð¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÀîÍ·¤Ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤²ÆµÙ¤ß¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºØÆ£¤Á¤Ï¤ë¥¢¥Ê¡¢¹õ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡õ¿þ¤á¤¯¤ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÀîÍ·¤Ó¤ò¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¡ª
¡¡¤³¤ÎÆüºØÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¤¤¿¤¤¤Í¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂç³Ø¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¡ÊÂ¤À¤±¡ËÀî¤Ë¿»¤«¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤ÎºØÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¡¢¡ÊÂ¤À¤±¡Ë¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òÉ¨¤Þ¤Ç¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤¤¤Ç¤¿¤Á¤ÇÀîÍ·¤Ó¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºØÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÂç¸ý³«¤±¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö»£±Æ¥¿¥¤¥à¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¡¼«Á³¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢µ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤Îµ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤ÇÀîÍ·¤Ó¤òËþµÊ¤¹¤ëºØÆ£¥¢¥Ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿¾Ð´é¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¤½¤Î¾Ð´é¤òÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡ÖºØÆ£¤Á¤Ï¤ë¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷chiharu_saito_ex¡Ë