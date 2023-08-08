¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×Ä«¥É¥é20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃæ±ÛÅµ»Ò¤é¿·¥¥ã¥¹¥È5Ì¾¤¬È¯É½
¡¡2023Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÊÄÌ¾Î¡§Ä«¥É¥é¡ËÂè109ºî¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦²ÖÅÄÎë»Ò¤Î¼Â²È¤ÎÁ¬Åò¡Ö¤Ï¤ÊÅò¡×¤Î¿Í¡¹¤ä¡¢Îë»Ò¤Î½ÐÀ¸ÃÏ¡¦¹áÀî¤Î¿Í¡¹¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤³¤³¤í¡×°ÊÍè¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÃæ±ÛÅµ»Ò¤é¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È5Ì¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Àï¸å¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡¦³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢Á¬Åò¤Î´ÇÈÄÌ¼¤«¤é¡È¥Ö¥®¤Î½÷²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂçÊª²Î¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Îë»Ò¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î¹áÀî¡¢°é¤Ã¤¿Âçºå¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþ¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢²Î¤ÈÍÙ¤ê¤ò¸ò¤¨¤ÆÌöÆ°¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤Ï±Ç²è¡ØÉ´±ß¤ÎÎø¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂÎ©¿Â¡£²»³Ú¤Ï¡¢³ÞÃÖ¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Îºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÉþÉôÎÉ°ì¤µ¤ó¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ëÉþÉôÎ´Ç·¤¬Ì³¤á¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Îë»Ò¤ò¼ñÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¿å¾å¹±»Ê¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¡¢Áó°æÍ¥¡¢µÆÃÏÑÛ»Ò¡¢¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡¢ÌøÍÕÉÒÏº¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢Îë»Ò¤Î¼Â²È¤ÎÁ¬Åò¡Ö¤Ï¤ÊÅò¡×¤Î¿Í¡¹¤È¤·¤Æ¡¢¿À¸Í¤ÎÎ¹´Û¤Ç½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ìõ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤ÊÅò¤òË¬¤ì¤Æ¤¯¤ë½÷À¡¦»°Âô¸÷»Ò¡Ê¤ß¤µ¤ï¡¦¤ß¤Ä¤³¡Ë¤ò±é¤¸¤ëËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¤È¡¢Îë»Ò¤Î¾¯½÷»þÂå¤ò±é¤¸¤ë¡¢Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤Îß·°æÍüµÖ¡£¤½¤·¤Æ¡¢Îë»Ò¤Î½ÐÀ¸ÃÏ¡¦¹áÀî¤Î¿Í¡¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ä¥ä¡Ê¿åÀî¡Ë¤ÎÊì¿Æ¤ÇÎë»Ò¤ÎÁÄÊì¤Ç¤¢¤ëÂçÀ¾¥È¥·¡Ê¤ª¤ª¤Ë¤·¡¦¤È¤·¡Ë¤ò±é¤¸¤ë»°ÎÓµþ»Ò¡¢ÇòÊÉ¤ÎÂç¤¤Ê²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Î´éÌò¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥·¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ëÃÏ¼ç¡¦¼£Ïº´ÝÏÂ°ì¡Ê¤¸¤í¤¦¤Þ¤ë¡¦¤«¤º¤¤¤Á¡Ë¤ò±é¤¸¤ëÀÐÁÒ»°Ïº¡¢¤«¤Ä¤Æ¼£Ïº´Ý¤Î²È¤Ç½÷Ãæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¡¦À¾Ìî¥¥Ì¤ò±é¤¸¤ëÃæ±Û¤ÎÁ´5Ì¾¡£
¡¡Ãæ±Û¤Ï¡Ö20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ«¥É¥é¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£2003Ç¯¤Ë¡¢»ä¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿º¢¤Î²û¤«¤·¤µ¤ä¡¢±éµ»¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Î¸¶ÅÀ¤Ø¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ëü´¶¤Î¤ª¤â¤¤¤Ç¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê¹â¶¶Íýµ×¡Ë
Ãæ±ÛÅµ»Ò
20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ«¥É¥é¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£2003Ç¯¤Ë¡¢»ä¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿º¢¤Î²û¤«¤·¤µ¤ä¡¢±éµ»¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Î¸¶ÅÀ¤Ø¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ëü´¶¤Î¤ª¤â¤¤¤Ç¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹áÀî¤ä¼¢²ì¤Ç¤Î¥í¥±¤Ç¤ÏË¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¼«Á³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤ªÎÏ¤ò¤«¤ê¤Æ¡Ö¥¥Ì¡×¤È¤¤¤¦Ìò¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Ì£¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÁÒ»°Ïº
¼ñÎ¤¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó²ÖÅÄÎë»Ò¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¡¦¹áÀî¤Î²¿¤ä¤éÌõ¥¢¥ê¤ÎÃÏ¼ç¡¢¼£Ïº´ÝÏÂ°ì¤ò±é¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÀÎ¤Î¿Í¤Ï¡¢¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Á´¤¯Á¢¤Þ¤·¤¤!ÀÎ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡ª¡¦¡¦¡¦¼¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤Í!?
»°ÎÓµþ»Ò
¼ñÎ¤¤Á¤ã¤óÊ±¤¹¤ë¡ÖÎë»Ò¡×¤Ï¹áÀî¤Î¿Í¡£¤½¤Î¸Î¶¿¤Ë¥Ç¥ó¤È¹½¤¨¤ëÇÌ¤Á¤ã¤ó¡£¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¹áÀî¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¤»¾´ô¤¦¤É¤ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢ÀÎ¤Î²ÈÊÂ¤¬»Ä¤ë¤¹¤Æ¤¤ÊÅç¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¼ñ¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îë»Ò¡ª´èÄ¥¤ì¡ª¡ª
ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß
ÂçºåÊÔ¤Î½ªÈ×¤Ë¡¢Îë»Ò¤µ¤ó¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¤¡¢¸«Á÷¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤ÊÅò¤Ë½¸¤¦ÌÌ¡¹¤Ï¤ªÀá²ð¤À¤Ã¤¿¤ê¥È¥Ü¤±¤Æ¤¿¤ê¡¢Äø¤è¤¯¤¤¤¤²Ã¸º¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤Ý¤ó¤Ý¤óÈô¤Ó¸ò¤¦¥»¥ê¥Õ¤Î¿´ÃÏÎÉ¤¤¤³¤È¡ª
»ä¤ÏÌõ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤ÊÅò¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¤¯¸÷»Ò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â°ìÅÓ¤Ê½÷À¤Ç¤¹¡£¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ß·°æÍüµÖ
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£²ÖÅÄÎë»ÒÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ß·°æÍüµÖ¤Ç¤¹¡£
Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤Æº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖÄ¹¤¤»þ´Ö¶õÃæ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦Äø¡¢Èô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ë´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¥Ö¥®¥¦¥®¤Ç¶¦±é¤Ç¤¤ë»ö¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
²¿»ö¤Ë¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ÊÎë»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢º£Æü¤â1Æü´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¡ª¤È¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£