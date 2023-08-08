¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¡ÖÀÖ¤º¤¤ó¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç»àÂÎ¤È½Ð²ñ¤¦¡£¡×ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¡¦¼çÂê²Î¡¦Í½¹ð±ÇÁü²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2023/08/08¡Û½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNetflix±Ç²è¡ØÀÖ¤º¤¤ó¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç»àÂÎ¤È½Ð²ñ¤¦¡£¡Ù¡Ê9·î14Æü¤è¤êÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¡Ë¤è¤ê¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¡¢¼çÂê²Î¡¢ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¡¢¥¡¼¥¢¡¼¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¡¦¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¦´äÅÄ¹äÅµ¡ÖÀÖ¤º¤¤ó¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç»àÂÎ¤È½Ð²ñ¤¦¡£¡×´°À®ÅÙ¹â¤¹¤®¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥«¥Ã¥È
¢¡¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¡ÖÀÖ¤º¤¤ó¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç»àÂÎ¤È½Ð²ñ¤¦¡£¡×
ËÜºî¤Ï¡¢¾®Àâ¡ØÀÖ¤º¤¤ó¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç»àÂÎ¤È½Ð²ñ¤¦¡£¡Ù¡ÊÀÄÌøÊË¿Í¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤¬¸¶ºî¡£Æ¸ÏÃ¤ÎÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤ë»ö·ï¤ò¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¤ÎÀÖ¤º¤¤ó¤¬ÃµÄåÌò¤È¤·¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤È¤®ÏÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡¢¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡¢Ì´¤ÈËÁ¸±¤ËËþ¤Á¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡õ¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¡¢ÃÎÅª¤Ç¿É¸ý¤ÊÌ¾ÃµÄå¡¦ÀÖ¤º¤¤óÌò¤ò¶¶ËÜ¡¢Èþ¤·¤¯±Æ¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥Ç¥ì¥éÌò¤ò¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¢¹ñÃæ¤Î½÷À¤ÎÆ´¤ì¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê²¦»ÒÍÍÌò¤ò´äÅÄ¹äÅµ¡ÊEXILE¡¿»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢¡¡ÖÀÖ¤º¤¤ó¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç»àÂÎ¤È½Ð²ñ¤¦¡£¡×Í½¹ð±ÇÁü²ò¶Ø¤ÇÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥ÈÌÀ¤é¤«¤Ë
ËÜºî¤Ï¡¢À¤³¦¤òÃÎ¤ë°Ù¤ËËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤¿ÀÖ¤º¤¤ó¤¬¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤È¤È¤â¤ËÉñÆ§²ñ¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ËâË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¯¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ÀÖ¤º¤¤ó¤È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Î»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´°÷ÍÆµ¿¼Ô¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¹ë²Ú¤Ê½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤ò¤¤¤¸¤á¤ëµÁÍý¤Î»Ð¤È·ÑÊì¡¢ËâË¡¤Ç»Ñ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¥Í¥º¥ß¤Î½¾¼Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²¦ÍÍ¤È²¦»ÒÍÍ¤Þ¤Ç¡©
Ê¡ÅÄÁÈ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¶ÍÃ«ÈþÎè¡¢²ÆºÚ¡¢¼ã·îÍ¤Èþ¡¢»³ËÜÈþ·î¡¢¥¥à¥éÎÐ»Ò¡¢¿¿Ìð¥ß¥Åù¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬Âå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë¸½¤ì¤Æ¤Ï²ø¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤È¥»¥ê¥Õ¤Ç´Ñ¤ë¤â¤Î¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÁÔÂç¤ÊÆæ²ò¤¥É¥é¥Þ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥á¥Ç¥£´¶¤âËþºÜ¡£½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡¢ËÜºî¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ì¥¢¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ÇÃÆ¤±¤¿±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´î·à¤ÎÌ¾¼ê¡¦Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ææ¤È¾Ð¤¤¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂçºî¤ò¤³¤³¤ËÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¡£
¢¡SEKAI NO OWARI¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¤¬¼çÂê²Î
¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¼çÂê²Î¾ðÊó¤â²ò¶Ø¡£¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤º¤¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È´°À®ÅÙ¤ÇÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥°¥ê¥àÆ¸ÏÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤ÏSEKAI NO OWARI¡£Èà¤é¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¼çÂê²Î¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¤Ï¡¢ÀÖ¤º¤¤ó¤ÎÆæ²ò¤¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÀÖ¤º¤¤ó¤¬É³²ò¤¯»ö·ï¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤È¤Ï¡©¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ß¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ß¥³¥á¥Ç¥£¤È¤¤¤¦¡¢Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥°¥ê¥àÆ¸ÏÃ¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
ÀÖ¤¤¤º¤¤ó¤òÈï¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦ÀÖ¤º¤¤ó¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Ï¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¡¢³¥¤À¤é¤±¤Î¾¯½÷¡¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ê¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£ËâË¡»È¤¤¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÉñÆ§²ñ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤ÎÇÏ¼Ö¤ÇÃË¤ò¤Ò¤»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ð¥ì¤ë¤Þ¤¤¤È¤µ¤Ã¤µ¤È»àÂÎ¤ò±£¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤ª¾ë¤ÎÉñÆ§²ñ¤Ø¡£¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤È²¦»ÒÍÍ¡Ê´äÅÄ¹äÅµ¡Ë¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢»àÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤êÉñÆ§²ñ¤ÏÃæÃÇ¡£ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÎÁ°¤Ë¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë¥¯¥»¤À¤é¤±¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿¿ÈÈ¿Í¤Î±Æ¤¬¡Ä¡£ÀÖ¤º¤¤ó¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÆ¶»¡ÎÏ¤È¿Þ¡¹¤·¤µ¤Ç»ö·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡ª
¡ÖÈþ¤·¤µ¤³¤½¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×¤Î¹ñ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿Èá·à¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡Ä¡©¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û