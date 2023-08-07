Áö¤ë¤Ê´í¸±¡ª¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ç´§¿åÏ©Áö¹Ô¡×¤Ê¤¼¥À¥á¡© ¡Ö¤¦¤Ã¤«¤êÆÍÆþ¢ª¸å²ù¡×¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï
´§¿å¤·¤ä¤¹¤¤±«ÎÌ¤È¾ì½ê
¡¡2023Ç¯¤â¡¢³ÆÃÏ¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ä½¸Ãæ¹ë±«¡¢¥²¥ê¥éÍë±«¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢´§¿å¤·¤¿Æ»Ï©¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´§¿å¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤òÁö¤é¤»¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ËÃí°Õ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¤ÎÁ°¤¬´§¿å¡ª ¤É¤ó¤Ê¥³¥È¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¡© ¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê17Ëç¡Ë
¡¡¸ø¶¦¤ÎÆ»Ï©¤Ë¤ÏÇÓ¿åÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î±«ÎÌ¤¬³µ¤Í30mm¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÇÓ¿å¹Â¤À¤±¤Ç¤Ï¿å¤ò¤µ¤Ð¤¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ï©¾å¤Ë±«¿å¤¬¤¿¤Þ¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¾Ý¾ðÊó¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö¹ß¿åÎÌ¡×¤Î°·¤¤¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹ß¿åÎÌ¤ÏÈ¯É½¤Þ¤Ç¤Î1»þ´ÖÁ°¤Ë¹ß¤Ã¤¿¡È²áµî¤Î¡É±«ÎÌ´ÑÂ¬ÃÍ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¹ß¿åÎÌ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ»Ï©¤Ë¿å¤¬¤¿¤Þ¤ê»Ï¤á¡¢´í¸±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿å¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢Æ»Ï©¤äÅ´Æ»¤ò¤¯¤°¤ë¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤ä¡¢Àî¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤·¤¿°Åµô¤Î¶á¤¯¡¢°ì¸«Ê¿Ã³¤Ë¸«¤¨¤ëÆ»¤Ê¤¬¤é¼þ°Ï¤è¤ê¤ï¤º¤«¤ËÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÌë¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ï¡¢°Å¤¯¤Æ¿åÌÌ¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬Àõ¤¯¸«¤¨¤ë¤â¼Â¤Ï¿¼¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¾ì½ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤¬¤½¤â¤½¤â¤ÎÁ°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´í¸±²Õ½ê¤Ï»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¡¢¤«¤Ä¶ËÎÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢´§¿åÏ©¤â¤·¤¯¤Ï´§¿å¤Î¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ëÆ»Ï©¤òÁö¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¿»¿å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ë¥Þ¤â¾²¾å¡¦¾²²¼¿»¿å¤¹¤ë
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Î¿»¿åÈï³²¤Ï¡¢²È²°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾²¾å¿»¿å¤È¾²²¼¿»¿å¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤È²È²°¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤À¤È¾²²¼¤¬ËÉ¿å¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¾¯¤Î¿»¿å¤ÏÈï³²¤Ë¤Ê¤ê¤Å¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤ÎºÇÄãÃÏ¾å¹â¤Ï¡¢¼Ö¼ï¤ä¥¿¥¤¥ä¡¢ÀÑºÜÊª¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡Îá¤Ë¤è¤êºÇÄã9cm¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿åÌÌ¤¬¤³¤ì¤è¤ê¹â¤¤¤È¡¢¥´¥àÉôÉÊ¤Î·ä´Ö¤ä¼ÖÂÎ¾²²¼¤Î·ê¤«¤é¿å¤¬Æþ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÆâ¤Ë¿»¿å¤¹¤ë¤È¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÇ¨¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤°½¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÅµ¤ÇÛÀþ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¿å¤¬²óÏ©¤ò¥·¥ç¡¼¥È¤µ¤»¤ÆºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¼ÖÎ¾²ÐºÒ¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥¢¥ó¥×¤¬¾²¾å¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤¬¸Î¾ã¤¹¤ë¤È½½¿ôËü±ß¤Î½ÐÈñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼¼³°ÉôÉÊ¤Ç¤â¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èæ³ÓÅª°Â²Á¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥à¥Ö¥ì¡¼¥¤À¤È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ëà»¤ÉôÊ¬¤Ë¿å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿å¤¬È´¤±¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¸ú¤¤¬¶ËÃ¼¤Ë°¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾²²¼¿»¿å¤ÇºÑ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ä¾¸å¤Î±¿Å¾¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿åÌÌ¤¬¹â¤¤¤È¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¥®¥¢¤Ë¤¢¤ë¹â²¹»þ¤ËËÄÄ¥¤·¤¿¶õµ¤¤òÈ´¤¯·ê¤Î¥Ö¥ê¡¼¥¶¡¼¥×¥é¥°¤«¤éÆâÉô¤Ë¿å¤¬Æþ¤ê¡¢¥®¥¢¤ò»¬¤Ó¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¯¥ë¥Þ¤Ç²¡¤·¤Î¤±¤¿¿å¤¬ÉâÎÏ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢½Å¤¤¼ÖÂÎ¤ò·Ú¡¹¤È»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¶îÆ°ÎÏ¤ÏÏ©ÌÌ¤ËÅÁ¤ï¤é¤ºÁö¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Éâ¤¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¬Ï©³°¤ØÎ®¤µ¤ì¡¢²£ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÅ¾Ê¤¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ä¤´¤¯ºÇ¶á¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¡¼¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎµÛÆþ¸ý¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿åÌÌ¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤ËÀª¤¤ÎÉ¤¯ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ä·¤Í¾å¤²¤¿¿å¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÁ´Â»¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¥®¥¢¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤â½¤Íý¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹çºÜ¤»´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢½¤Íý¶â³Û¤Ï¿ô½½Ëü¤Ë¤âÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÅÅ°µ¤È´§¿åÏ©Áö¹Ô
¡¡¼¡¤ËÅÅÁõÉÊ´ØÏ¢¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Ê¤É¹âÅÅ°µ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¹âÅÅ°µÉôÉÊ¤Ø¤ÎÃí°Õ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢¸åÀÊ¥·¡¼¥È¤ä²ÙÊª¼¼¤Î¾²²¼¤Ê¤É¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾²²¼¿»¿å¤ÏÃí°Õ¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¾²¾å¿»¿å¤Ï¿åÌÌ¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬´§¿å¤¹¤ë¤È¿¼¹ï¤Ê¸Î¾ã¤¬È¯À¸¤·¡¢Áö¹ÔÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ËÆ°¤«¤·¤¿¤ê¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤ÏÆü¤´¤íÀ°È÷¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ëÈÎÇäÅ¹¡¦¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ì¤ä¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼è¤ê°·¤¤¤äÅÀ¸¡¤Ê¤É¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¶Ä¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡EV¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¥Ü¥Ç¥£¤Î³°Â¦¡¢¾²²¼¤ËÄß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥±¡¼¥¹¤ÏËÉ¿å¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¾¯¤Î¾²²¼¿»¿åÄøÅÙ¤Ç¤ÏÁö¹ÔÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢À°È÷¤Î¤¿¤á¤ÎÅÀ¸¡·ê¤¬¸åÀÊÃæ±ûÉô¤ä½õ¼êÀÊ²¼¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎºÂÌÌ¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¿åÌÌ¤¬ÅþÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¿»¿å¤·¤¿´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡µ¯Æ°¤µ¤»¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼«Æ°¼Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀ°È÷¹©¾ì¤äÂ»ÊÝ²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤ò¶Ä¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡ºÇ½é¤Ë½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢´§¿åÏ©¤ÎÁö¹Ô¤ÏÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁö¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Êâ¤¯¤¯¤é¤¤¤Î¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Â®ÅÙ¤Ç¿Ê¤ß¡¢¾ï¤Ë¿åÌÌ¤ÈÁ°ÎØ¤Î¹â¤µ¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¿¥¤¥ä¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¹â¤µ¤Î3Ê¬¤Î1¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¿åÌÌ¤¬¥¯¥ë¥Þ¤ÎºÇÄãÃÏ¾å¹â¤òÄ¶¤¨¤ëÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤Î´§¿å²Õ½ê¤ÏÁöÇËÉÔ²ÄÇ½¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢í´í°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ú¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Å·µ¤Í½Êó¤ÎÀºÅÙ¤Ï¡¢Ç¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤ËºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ÎÆþ¼ê¤ËÅØ¤á¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£