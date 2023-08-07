¥¢¥¦¥Ç¥£¡¡RS6¥»¥À¥ó¡¢Ìó15Ç¯¤Ö¤êÉü³è¤Ø¡¡¹âÀÇ½EV¤È¤·¤Æ2025Ç¯ÅÐ¾ì¤«
¹âÀÇ½EV¥»¥À¥ó¡¡2025Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¦¥Ç¥£¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤ÎEV¥»¥À¥ó¤È¤·¤ÆRS6¤òÉü³è¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥¦¥Ç¥£RS6¥»¥À¥ó¡¢¼¡À¤ÂåEV¤ÇÉü³è¤Ø¡Ú¥¢¥¦¥Ç¥£A6 e¥È¥í¥ó¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡¡Á´34Ëç
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Î¼¡´üRS6 e¥È¥í¥ó¡¦¥¢¥Ð¥ó¥È¤Î·»Äï¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖRS6 e¥È¥í¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç2025Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
2ÂåÌÜ¥¢¥¦¥Ç¥£RS6¥»¥À¥ó¤Ï2010Ç¯¤ËÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
½éÂåRS6¤Ï2002Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¥»¥À¥ó¤È¥¢¥Ð¥ó¥È¤Î2¼ïÎà¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2010Ç¯¤Ë2ÂåÌÜ¤ÎÀ¸»º¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢3ÂåÌÜ¤«¤é¥¢¥Ð¥ó¥È¤Î¤ß¤ÎÀßÄê¤È¤µ¤ì¡¢¥»¥À¥ó¤Ï»ö¼Â¾åRS7¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
RS6 e¥È¥í¥ó¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¼¡À¤ÂåEV¡¢A6 e¥È¥í¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ë¡£¥Ý¥ë¥·¥§¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿ÅÅÆ°¥É¥é¥¤¥Ö¥È¥ì¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ600ps¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯102kg-m¤òÄ¶¤¨¤ë¤Èëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
PPE¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ë¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òºÎÍÑ¤·¡¢800V¤Î½¼ÅÅ¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ÈSiC¡Ê¥·¥ê¥³¥ó¥«¡¼¥Ð¥¤¥É¡ËÀ½¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ±þ¡£2Â®¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÅÅÆ°¥¯¥ï¥È¥í¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë²ÃÂ®ÀÇ½¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿A6 e¥È¥í¥ó¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤ÏÁ´Ä¹4960mm¡¢Á´Éý1960mm¡¢Á´¹â1440mm¤Ç¡¢¸½¹Ô¤Î5ÂåÌÜA6¤è¤ê°ì²ó¤êÂç¤¤¤¡£
¼ÖÌ¾¤Ï½¾Íè¤Î¡ÖRS6¡×¤Ë¡¢EV¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹¡Öe¥È¥í¥ó¡Êe-tron¡Ë¡×¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£
°ÊÁ°¡¢ÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ë¤Ï´ñ¿ô¡¢EV¤Ë¤Ï¶ö¿ô¤Î¼ÖÌ¾¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥Í¡¼¥ß¥ó¥°ÀïÎ¬¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢9·î1ÆüÉÕ¤Ç¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÎCEO¤Ë¥²¥ë¥Î¡¼¥È¡¦¥Ç¥ë¥Ê¡¼»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°ÀïÎ¬¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£