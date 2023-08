数量限定、インパクト抜群の食べ歩きスウィーツ！焼津プリン商店「幻のマグロソフト」

焼津さかなセンターに新たなお土産ショップとして「焼津プリン商店」が2022年8月5日にオープン。

また、食べ歩きにぴったり、パティシエが作る見た目が本格的な「幻のマグロソフト」が同日2023年8月5日より発売されました☆

焼津プリン商店「幻のマグロソフト」

店舗名: 焼津プリン商店

住所: 静岡県浜松市西区湖東町5652-1

営業時間: 9時〜17時

定休日: 不定休

静岡県焼津市は、マグロの水揚げ量日本一の町です。

そして、その焼津市には新鮮な海の幸や特産品が並び、静岡の魅力を発信し続ける商業施設として「焼津さかなセンター」があります。

そんな「焼津さかなセンター」に新しい土産を生み出すためにプリン専門店「焼津プリン商店」がオープン。

そして、そのプリンのお店で働くパティシエが、マグロの水揚げ量日本一の焼津だからこそ食べたいと思える食べ歩き名物を作りたいと、まるでマグロのブツ切りがのったような見た目が新しい「幻のマグロソフト」を発売しました。

日本一のマグロの漁獲量を誇る焼津で食べ歩きしたくなる、食後にもマグロを感じられて食べてみたくなる「マグロソフト」

焼津プリン商店のパティシエが試行錯誤を繰り返し、完成させた他にはない一品です。

マグロのブツ切りを表現したものは、ラズベリーなどの素材をもとにパティシエが手作りしたアイスクリーム。

そして、それにわさびに見立てた抹茶ソースを少しだけかけていただくような新感覚のソフトクリームになっています。

また、「マグロソフト」は全て自家製で作っているため、店頭でも早めに購入するのがおすすめ。

数量限定でもあることから「幻のマグロソフト」と名付けられました。

焼津さかなセンター内「焼津プリン商店」にて数量限定で提供を開始した「幻のマグロソフト」の紹介でした☆

