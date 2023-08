全盲の少年、タカシが見ている世界を表現したVR(仮想現実)アニメーション「Thank you for sharing your world」(約33分)が話題を集めている。昨年5月に完成後、「ベネチア国際映画祭」など世界中の映画祭で数々の賞を受けた。現在、東京都新宿区の複合施設「NEUU(ニュー)」に出品されており、暗くぼやけた想像の世界が、人との交流を通じて次第に色鮮やかになっていく過程、「全盲者の世界」を疑似体験できる。

【写真特集】全盲者の見る世界を表現したVRアニメの一場面

アニメは、視覚障害と知的障害のある二人の少年の1日を描いた作品。12歳で失明したタカシは、見えていた頃の記憶や匂い、音などを頼りに暮らしていたが、徐々にふさぎがちになっていった。2年後、幼なじみで軽度の自閉症からコミュニケーションが苦手なシンジに誘われ、大好きな蒸気機関車のセレモニーに出かけることに。しかし、道中、二人ははぐれてしまう。タカシは周囲の情報や人の助けにより、シンジの元へ向かう−−という物語。

作品は、VRコンテンツの企画・制作を行う「講談社VRラボ」代表取締役社長兼プロデューサーの石丸健二(いしまるけんじ)さん(54)が制作。目の見えない人の世界を書いた本を読み、「専用機器で視覚を覆うVRは視覚障害者の世界を表現するのに向いているのでは」と思い付いた。制作にあたり、全盲者に人と物の捉え方や日常の行動などを聞いた。石丸さん自身も街中での白杖(はくじょう)歩行や、光のない世界を探検する「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」を体験した。

完成したアニメは、全盲のタカシの視点で物語が進む。タカシが想像する目の前の世界は最初、暗くぼやけているが、さまざまな人と交流するうちに、見えていた頃の記憶などで補われ、色鮮やかになっていく。

取材を経て、全盲者が自分の想像より「世界が見えていること」を知った石丸さんは当初、色の明るさなどを取材通りに調整した。しかし、全盲者のイメージ通りの世界かどうか、確認してもらうことができない。一方で制作スタッフからは「視覚障害者ではなく、目の見える人が見た世界にしか見えない」との声も。コントラストを調整し、全体的に薄暗く見えるようにするなど、表現にはとても苦労したという。石丸さんは「『視覚障害者=何も見えない』と思っている人もいるが、決してそうではない。フィクションではあるが、『目をつぶった世界ではないこと』を感じてほしい」と語る。

アニメは専用機器を頭に着け、画面上の白杖と動きが連動するコントローラーを持って体験できる。地面や物に白杖が触れると専用機器から音が聞こえ、コントローラーから振動が伝わる。石丸さんの取材を受け、後日、VRを体験した東大先端科学技術研究センター特任研究員で、全盲の大河内直之(おおこうちなおゆき)さん(50)は「コントローラーは本物の白杖が良かったが、晴眼者に視覚障害者の世界を伝える入り口としては面白い」と話す。「音源がリアルなので、『知らない街で一人ぽつんと立ち尽くしてしまう視覚障害者ならではなの感覚』も味わえるので、没入感はすごい」ともうなる。

さらに大河内さんは、アニメの登場人物であるタカシとシンジの障害種別を超えたコミュニケーションにも注目する。「将来、このような関係性が生まれてほしい」と、未来の障害者の可能性について思いをはせていた。

複合施設「NEUU」の開業時間は、午前9時〜午後9時(火曜休み)。体験は10月まで可能。予約制で一人1200円。詳しくは、同施設(03・5990・5933)へ。【澤田健】