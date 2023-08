『ドクター・フー』幻のエピソードの保管場所は分かっている！？

1963年の放送開始より60年間にわたり世界中で愛されているSFドラマシリーズ『ドクター・フー』。その“失われた”はずの97話分のエピソードが実は今も存在しており、どこに保管されているかも把握できていることが明らかとなった。

英Radio Timesによると、古いテレビ番組の再生と保存を目的とする非営利組織 Kaleidoscopeの代表が、『ドクター・フー』の“失われた”エピソードが個人のコレクションに残っていることを示唆した。

英BBCが1967年から1978年にかけてアーカイブ番組を廃棄する方針を取ったため、『ドクター・フー』最初の6シーズンとして放送されたオリジナル版となる全253話のうち97話が失われたままになっているという。よって、初代ドクターを演じたウィリアム・ハートネルと、2代目ドクターのパトリック・トラウトンが出演した回のアーカイブは不完全か、もしくはすべてが損失している状態だ。

しかし、KaleidoscopeでCEOを務めるクリス・ペリーによれば、失われたエピソードが将来的に復元される可能性は非常に高いという。同氏は、「『ドクター・フー』の行方不明のエピソードがどこにあるのかは分かっていますが、その所有者たちは現時点で返すつもりがありません。毎年、我々は(『ドクター・フー』以外にも)50から70ほどの失われた番組を発見しており、その中には国際的に知られた番組もあれば、そうでない番組もあります」と説明している。

ペリー氏は、アーカイブから失われたテレビ番組を復元・保管するというKaleidoscopeの使命が成果を上げ続けている証拠として、ジム・ヘンソンがクリエイターを務めた1980年代のコメディドラマ『フラグルロック』の欠けていたエピソードを回復したばかりだと明かした。『フラグルロック』のイギリス版は1990年代にすべて消去されたと考えられていたが、Kaleidoscopeが全話を復元し、そのうち半分は同社のアーカイブに、残る半分はBFI(英国映画協会)ナショナル・アーカイブに保管されているそうだ。

“損失した”と思われていた『ドクター・フー』のエピソードを誰が所有しているのかは不明だが、いつか無事戻ってくることを期待したい。

『ドクター・フー』は2005年から始まった新シーズンのシーズン1〜13がHuluにて配信中。(海外ドラマNAVI)

#DoctorWho missing episodes are "out there", says TV archive bosshttps://t.co/0qInuLxg9A pic.twitter.com/AMJKzHhZB6

- Radio Times (@RadioTimes) August 3, 2023