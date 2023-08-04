¡Ú¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡Û¼Â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¥¿¥¤¥×¤ò¿ÇÃÇ¡ª
¡Ú¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡¡Û¼Â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤°ÛÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡©
Question.1
²Æ¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤Î¤¢¤ëµÙÆü¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÍ§Ã£¤ÈÆó¿Í¤Ç¾¯¤·±ó¤¯¤Þ¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤È¤¢¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç»×¤¤½Ðºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢²¿¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
A.¥Æ¥é¥ê¥¦¥à
B.¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë
C.¤È¤ó¤Ü¶Ì¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È
D.¥Ï¡¼¥Ð¥ê¥¦¥à¥Ú¥ó
¡Ú¿ÇÃÇ·ë²Ì¡¡Û¼Â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤°ÛÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡©
¡ÚA. ¥Æ¥é¥ê¥¦¥à¡Û¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿
ÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤°ÛÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï»Ò¶¡¿´¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¢¤Ê¤¿¡£ÊìÀ°î¤ì¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÏÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤Ê¤ó¤À¤«Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤Ë¼æ¤«¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¡È»Ò¤É¤â¿´¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¿Í¡É¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î»þ´Ö¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚB.¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë¡Û¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿
ÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤°ÛÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¡£¿Í¤ÎÊ¹¤Ìò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¡£¿Í¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¼þ¤ê¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Îø¿Í¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤éÏÃ¤·¼ê¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤¨¤Æ¼«Ê¬¤«¤é¤¢¤Þ¤êÃý¤é¤Ê¤¤¡¢ÀÅ¤«¤Ê¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÃý¤é¤Ê¤¤´Ö¤Î»þ´Ö¤â¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚC.¤È¤ó¤Ü¶Ì¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡Û¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿
ÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤°ÛÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¼ñÌ£¤Î¿Í¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼ñÌ£¤âËÉÙ¡£¤³¤ì¤¬¤·¤¿¤¤¡¢¤¢¤ì¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶½Ì£´Ø¿´¤¬Æ±¤¸¤â¤ÎÆ±»Î¤È¤Î»þ´Ö¤òÆÃ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤¨¤Æ¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¼ñÌ£¤Î°ÛÀ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë°ã¤¦¼ñÌ£¤ò¶¦Í¤·¤¢¤¨¤Ð¡¢°ìÌ£°ã¤Ã¤¿À¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚD.¥Ï¡¼¥Ð¥ê¥¦¥à¥Ú¥ó¡Û¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿
ÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤°ÛÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Ê¿Í¡£¤¤¤Ä¤â¥Æ¥¥Ñ¥¤ÈÆ°¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç²¿¤Ç¤â¤³¤Ê¤»¤ë¤¢¤Ê¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿§¤ó¤Ê¿Í¤«¤éÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÆ±¤¸¤¯¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤¨¤Æ¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Ê°ÛÀ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢µÙÆü¤â³Ú¤·¤¤¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿´Íý¥Æ¥¹¥È¢¡Û¼Â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤Æ±À¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡©
Question.1
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥ÉÉÊ¤òºî¤ê½ª¤¨¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢¤É¤ÎÊÁ¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©
A.¥Ô¥ó¥¯¤Î¤ª²ÖÊÁ
B.ÎÐ¿§¤ÎÍÕ¤Ã¤ÑÊÁ
C.ÀÄ¿§¤Î¥¤¥ë¥«ÊÁ
D.²«¿§¤Î¥ì¥â¥óÊÁ
¡Ú¿ÇÃÇ·ë²Ì¢¡Û¼Â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤Æ±À¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡©
¡ÚA. ¥Ô¥ó¥¯¤Î¤ª²ÖÊÁ¡Û¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿
ÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤Æ±À¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¤ªÃãÌÜ¤Ê¿Í¡£ÉáÃÊ¤«¤é¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤Ä¤¤¿§¡¹¤ÈÊú¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÙÆü¤â¤¢¤ì¤³¤ìÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¥°¥ë¥°¥ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Èè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ç°ìÈÖ¤ªÃãÌÜ¤Ê¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤¤¤Ä¤¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌÜ¤«¤éÎÚ¤ÎÌÀ¤ë¤¤¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚB. ÎÐ¿§¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¡Û¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿
ÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤Æ±À¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¾Ð¤¤¾å¸Í¤Ê¿Í¡£¼ñÌ£¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¡É¹¥¤¡È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈó¾ï¤ËÁïÌÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¤ÏÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤È¤ë¤³¤È¤âÆÀ°Õ¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÏÃÂê¤Ë¥³¥í¥³¥í¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«Ãµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¤¸÷¤òº¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚC. ÀÄ¿§¤Î¥¤¥ë¥«ÊÁ¡Û¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿
ÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤Æ±À¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¿Í¡£ÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯»Å»ö¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Ê¤¹¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤«¤é¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÇØÉé¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£°ì½ï¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬»þ´Ö¤Î¼è¤êÊý¤¬ÆÀ°Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¿Í¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚD.²«¿§¤Î¥ì¥â¥óÊÁ¡Û¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿
ÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤Æ±À¤Î¥¿¥¤¥×¤ÏÊÙ¶¯Ç®¿´¤Ê¿Í¡£¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤Àµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºÍÇ½¤äÇ½ÎÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÁÛÁü¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Ë»ñ³Ê¤ò¼è¤í¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢½µËö¤ËÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¿Í¤ÎÊÙ¶¯°ÕÍß¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅôÎë¡Ê¤¢¤«¤ê¡ËÀèÀ¸
¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉÀê¤¤»Õ¡£¼ç¤ÊÀê½Ñ¤Ï¡¢Îî»ë¡¦¥ª¡¼¥é¡¢¥¿¥í¥Ã¥È¡¢¿ôÈë½Ñ¡¢¥ª¥é¥¯¥ë¥«¡¼¥É¤Ê¤É¡£ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤´ÕÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿Çº¤ß¤ÎÅú¤¨¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£