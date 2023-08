『シカゴ・ファイア』トリート・ウィリアムズの死因が判明！加害者は過失致死傷罪容疑で起訴に

今年6月に交通事故で亡くなったベテラン俳優トリート・ウィリアムズ。その死因が判明し、相手の運転手への罪状も言い渡されたと米Deadlineなど複数のメディアが伝えている。

トリートは6月12日にバイクに乗っていて乗用車と衝突、71歳で亡くなった。1975年の映画デビュー以来、およそ50年にわたって活躍を続けてきた。ドラマ界では『エバーウッド 遥かなるコロラド』にアンドリュー・“アンディ”・ブラウン医師役で主演したほか、人気作の『ホワイトカラー』と『シカゴ・ファイア』ではニール・キャフリー、ケリー・セブライドの父親を演じていたトリートの死に、業界人からも悲しみの声があがった。

死後2ヵ月近くが経ち、トリートの死因は「事故による重度の外傷と出血」であると検視官が判定。捜査に当たったバーモント州警察の報告書によれば、加害者の運転手はライアン・コスという名前の男性で、当時ホンダのエレメントを運転しており、トリートが乗っていたバイクの進行方向に入ってきて衝突したという。その結果、トリートに重傷を負わせて死に至らしめたとして、コスは「極度に無責任な運転で死をもたらした」罪、日本で言うところの過失致死の容疑で正式に起訴された。

事故の後で自ら出頭し、罪状を受け入れて釈放されていたコス。彼は今年の9月25日の初公判に出廷する予定だ。

トリートの訃報にあたり、当時遺族は「ご想像いただけるように今の我々はショックを受けていますが、彼が家族や知人すべてから愛されていたことはどうか知っておいてください。ファンのみなさん、トリートはあなたたちのサポートに感謝していました。彼のことを心に留めておいてください」と声明を出していた。(海外ドラマNAVI)

