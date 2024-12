宇宙の仲間たちと出逢う少年の成長物語！ディズニー＆ピクサー映画『星つなぎのエリオ』

『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『インサイド・ヘッド』、2023年夏に公開になる『マイ・エレメント』など、イマジネーションあふれるユニークな“もしもの物語”を描き、数々の心温まる感動を全世界に贈り届けてきたディズニー&ピクサー。

そんなディズニー&ピクサーの最新作として、『リメンバー・ミー』のスタッフが贈る映画『星つなぎのエリオ』が、2025年夏に日本公開!

銀河の星々を代表するエイリアンたちの前で地球のリーダーを演じる主人公「エリオ」の成長が描かれる物語です☆

ディズニー&ピクサー映画『星つなぎのエリオ』

『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『インサイド・ヘッド』など、イマジネーションあふれるユニークな“もしもの物語”を描き、数々の心温まる感動を全世界に贈り届けてきたディズニー&ピクサー。

そんな彼らの劇場最新作は、日本で4週連続興行収入No.1を獲得し50億円超えの大ヒットとなった感動作『リメンバー・ミー』(17)で脚本・共同監督を務めたエイドリアン・モリーナ監督・脚本で贈る『星つなぎのエリオ』(原題:Elio)

映画『星つなぎのエリオ』の公開が、2025年夏に日本公開決定しました。

《カラフルな死者の国》に迷い込んだ主人公の少年ミゲルの視点から《家族との絆》をユーモラスでありながらもドラマチックに描き、第45回アニー賞で11部門、第75回ゴールデングローブ賞でアニメーション映画賞、第90回アカデミー賞で長編アニメーション賞/主題歌賞を受賞し、日本でも大ヒットした『リメンバー・ミー』

一見、奇想天外な設定ながらも誰もが共感できる普遍的なメッセージで全世界を感動させた同作で脚本・共同監督を務めたエイドリアン・モリーナが満を持して監督を務めるのが本作『星つなぎのエリオ』です。

『リメンバー・ミー』はもちろん、エイドリアン・モリーナがストーリーアーティストを務め、第83回アカデミー賞で長編アニメーション賞/主題歌賞を受賞した『トイ・ストーリー3』でも監督を務めたリー・アンクリッチ監督は、

「長年ピクサーの秘密兵器として活躍してきた彼(エイドリアン・モリーナ)が、ついにスポットライトを浴びるときが来た。

非常に誇りに思う」

と、太鼓判を押すコメントを寄せています。

イマジネーション溢れるピクサー作品の中でも、物語への圧倒的な共感と、何度観ても号泣を誘う深い感動体験でファンを魅了してきたエイドリアン・モリーナ監督が満を持して世界へ贈る最新作『星つなぎのエリオ』

2025年、ディズニー&ピクサーの秘密兵器は、驚きと感動で全世界を魅了します☆

特報映像

こちらの特報では、人類の夢である宇宙との交信を試みようとする研究者の母オルガが宇宙からのメッセージの受信に成功し、〔リーダーをつれてこい〕と宇宙からの呼び出しメッセージを受け取るシーンから始まります。

まさにその時、偶然にも母に電話をかけてきた何も知らないエリオは、「オーケー、わかった。」と返事をしてしまい、その直後に宇宙へ転送されてしまう・・・

転送された先は、地球では想像もつかないような煌びやかで幻想的な世界と個性的で風変わりなエイリアンのリーダーたちが集まる《宇宙サミット》

うっかり“地球のリーダー”に間違われてしまったエリオは、勇気を振り絞ってリーダーを演じきることを決める―。

今回公開された特報は、宇宙に行くことを夢見るひとりぼっちの少年エリオが寂しげな表情を浮かべながら星空を見上げるシーンから始まります。

そしてある日、エリオの前に突然まばゆい光が差し謎の宇宙船が現れエリオを宇宙へ転送してしまいます。

宇宙に行ける喜びを爆発させ、「遂にこの日が来たんだ!」と光の方へ飛び込んでいくエリオ。

その先で彼が見たのは、明るくカラフルで夢のような宇宙空間と個性豊かなエイリアン達でした。

エイリアン達と共に宇宙空間を飛び回り、「こんなきれいな場所、夢みたい!」と感動するエリオ。

ひとりぼっちの少年エリオが地球を飛び越えて宇宙の仲間たちと出逢い、絆をつなぎ、自分の居場所を見つけ成長していく姿を描く感動作です。

合わせて公開された場面写真でも、色鮮やかな宇宙空間をエリオと6本足のエイリアンが楽しそうに巡っている様子が収められています。

怪我した左目にパッチをしたエリオとエイリアンが満面の笑みで楽しそうに宇宙を駆け巡る姿が印象的で、エリオが手に持っているグラスもカラフルに輝いており、ピクサーのイマジネーション溢れる宇宙表現が感じられるカットになっています。

『星つなぎのエリオ』作品概要

監督:マデリーン・シャラフィアン(『リメンバー・ミー』)、ドミー・シー(『私ときどきレッサーパンダ』)、エイドリアン・モリーナ(『リメンバー・ミー』)

制作:メアリー・アリス・ドラム(『リメンバー・ミー』)

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

2025年 夏 全国劇場公開

本作の主人公エリオはいつもひとりぼっち。

親の期待に応えようと参加したキャンプにも馴染めずにいた。

ある日、母との電話が傍受され、はるか彼方の銀河系からリーダーが集まる《宇宙サミット》にうっかり手違いで転送されてしまう──。

宇宙の仲間たちと出逢う少年エリオの成長物語。

ディズニー&ピクサー最新作『星つなぎのエリオ』は、2025年夏日本公開です☆

©2024 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 宇宙の仲間たちと出逢う少年の成長物語!ディズニー&ピクサー映画『星つなぎのエリオ』 appeared first on Dtimes.