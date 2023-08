世界で最も有名なファッションドールであるバービーを映画化し、各所で旋風を巻き起こして話題の映画『バービー』(日本公開は11日)日本語吹き替え版でバービー役を務めた俳優の高畑充希が騒動について言及した。

【全身ショット】ド派手!緑髪×ピンク着物で舞台挨拶に登場した高畑充希

米国では、現地時間7月21日、同日公開された映画『バービー』(配給:ワーナー ブラザース)と映画『オッペンハイマー(原題)』(配給:ユニバーサル・ピクチャーズ)の両作品を観ることを推奨するファンによるムーブメント(#Barbenheimer)の中で、原爆の画像とバービーの画像をコラージュしたファンアートが多数SNS上にアップされ、中にはTシャツにプリントして販売する動きも過熱。

そんな中、核の炎を背景に『オッペンハイマー』の主演俳優キリアン・マーフィーが、『バービー』に主演するマーゴット・ロビーを肩に担いだファンメイドポスターの投稿に、映画『バービー』のアメリカ本社の公式アカウントが「“It’s going to be a summer to remember.”(忘れられない夏になりそう)」と、ウィンクとハートのマークを付けてリプライ。

公式アカウントによるリアクションに対して、日本で批判の声が高まる中、日本時間7月31日に日本法人であるワーナー ブラザース ジャパンは、「映画『バービー』のアメリカ本社の公式アカウントの配慮に欠けた反応は、極めて遺憾なものと考えており、この事態を重く受け止め、アメリカ本社に然るべき対応を求めています。この配慮に欠けた一連の反応について、不快な思いをされた方々には、お詫び申し上げます」と声明を発表。

米国のワーナー ブラザースも「ワーナー ブラザースは、最近の無神経なソーシャルメディアへの関与を遺憾に思っています。スタジオとしては心よりお詫び申し上げます」と生命を発表していた。

この日、ジャパンプレミアの舞台あいさつの登壇前に高畑はインスタグラムのストーリーズを更新。「ご心配おかけしていてすみません。今回のニュースを耳にした時、怒り、というよりは正直、不甲斐なさが先に押し寄せてきました」と心境を明かす。「先日までスペインにいたので、『Barbie』と『Oppenheimer』2作品の盛り上がりは肌で感じていました。映画界が盛り上がっていて素晴らしいな、と思いながら街歩きをしていたので、今回の件は本当に本当に残念です」と伝えた。

「他人事ではなく考えてもらえるにはどうしたら良いんだろう、と。声を上げ続けるしかないのかな、と。モヤモヤする中で今日という日を迎えてしまいました」とぶつけようのない思いを抱えたそう。「なので正直、今日登壇を辞退することも考えたのですが、来日してくれたお2人の想い、そして私自身、このBarbieという作品自体の素晴らしさはぜひ知っていただきたいな、という気持ちを消せませんでした」とつづり、グレタ・ガーウィグ監督とプロデューサーのデイビッド・ヘイマン、そして作品への思いから登壇を決めたという。

続けて「なので、複雑な感情はありますが、今日一日、真摯につとめさせていただきたいと思います。さまざまなご意見あると思いますが、自分の言葉でお伝えしたくて」とファンに呼びかけると「明るい気持ちで今日を迎えたかったなー、悔しいです。楽しみにしてたので、とても」と吐露して文章を締めくくっていた。

1959年に発売されて以来、時代に合わせたドールを発売し続け、いまやブランド認知度は全世界で99%にも到達している「バービー」。その販売数も驚異的で、150以上の国と地域で年間9000万体。ファッショナブルな洋服に身をまとうドールを通して、「You can be anything」というブランドメッセージを掲げ、「あなたは何にだってなれる」という前向きで力強いメッセージを発信し続けてきた。

今回の映画では、いつもハッピーでおしゃれが大好きな人気者のバービー(マーゴット・ロビー)の身体に異変が。空は飛べなくなり、シャワーからは冷たい水。バービーの代名詞である“バービー・フィート(ハイヒールを履くようにかかとを上げた状態)”も床にべったり。このアンハッピーな事態に困惑したバービーは、その原因を探るため、世界の秘密を知る変わり者のバービー(ケイト・マッキノン)の導きで、ピュアなボーイフレンド(?)のケン(ライアン・ゴズリング)と共に人間世界へと旅立っていく。