『ARROW／アロー』スティーヴン・アメルはストライキを支持せず！？本人が語る真の意図とは

ハリウッドで起きている全米映画俳優組合(SAG-AFTRA)のストライキを支持しないという旨のコメントをしたことが大きく報じられた人気俳優のスティーヴン・アメル(『ARROW/アロー』)が、その発言の意図を説明したと、米Varietyなど複数のメディアが伝えている。

そもそもの発端は、スティーヴンが7月30日にノースカロライナ州で行われたコミコン、GalaxyConでストライキについて発言したこと。「組合を支持する。間違いなく。でもストライキは支持しない。絶対にね。ストライキはものすごく還元的な交渉戦術だと思うし、すべてが信じられないほどうんざりすることだって気が付いたんだ。それに昨日解禁された僕が出演する『ヒール:レスラーズ』のような作品に関する考え方は、物の見方が狭いと思う」と述べたことが大々的に報じられた。

Stephen Amell doesn't support the #SAGAFTRAstrike and has been actively promoting #HeelsSTARZ during the strike.

Stephen Amell can also afford health insurance and thinks people "don't know what's going on."#SAGAFTRAstrong #sagaftramembers #SAGAFTRA pic.twitter.com/LNDPakv8qr

- Dana Abercrombie #AmplifyBlackVoices (@sagesurge) July 31, 2023