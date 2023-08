『AND JUST LIKE THAT...』エイダンが昔と変わらない理由は？

ニューヨークに生きる女性たちの恋と友情を描いて大ヒットしたドラマのその後を描く『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』(以下『AJLT』)。そのシーズン2第7話で久々にシリーズに再登場したエイダンが、昔とほとんど変わっていなかった理由についてスタッフが説明している。米Entertainment Weeklyが伝えた。(※以下は、シーズン2第7話「それぞれのバレンタイン」のネタバレを含みますのでご注意ください)

【関連記事】シーズン2にエイダンが戻ってきた経緯とは?『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』クリエイターインタビュー

ダイエットに励み、“ロック”な仕上がりに

エイダンは、米HBOで2000年に放送された『セックス・アンド・ザ・シティ』シーズン3で初登場。キャリーと同棲、婚約までしたものの、最終的に彼女が結婚を望まなかったために破局。2010年に公開された映画『セックス・アンド・ザ・シティ2』で再び出てきた際には、別の女性と結婚して子どもも生まれていた。

そんなエイダンは、今年7月27日にお披露目された『AJLT』シーズン2第7話に登場。彼のことを思い出して懐かしくなったキャリーが数年ぶりに連絡を取り、現在は離婚してバージニアに住んでいるエイダンが仕事の都合でニューヨークに来た際に再会を果たす。その日はちょうどバレンタインデーで、待ち合わせしたレストランをキャリーが勘違いしたことからすれ違うが、最終的に会えた二人は店の前でハグを交わしていた。

キャリーから「全然変わっていない」と褒められた通り、ファンが10年以上ぶりに目にしたエイダンは年月の経過をほとんど感じさせなかったが、その裏には同役を演じるジョン・コーベットの努力があったようだ。ショーランナーのマイケル・パトリック・キングがポッドキャスト番組に語ったところによれば、彼が出演をオファーした際のジョンはフライドチキンをほおばっていたという。しかし、「自分が太っていることは自覚している」とその時に語ったジョンはダイエットに励み、さらに伸びた髪を切って、スタイリッシュに。「誰かを呼び戻すなら、何かしら新しい面を引き出さないといけない」と考えるキングによって、服装などが洗練され、かつてのエイダンよりも“ロック”な仕上がりとなった。

ちなみに、キャリーが店を間違える(エイダンが指定した店の隣に入ってしまう)というくだりは、実際にキングがキャストの一人と会う時に経験したことが元になっている。ビッグ役のクリス・ノースからレストランで会おうと言われ、キングがキャリーのように勘違いしてしまったそうで、ドラマに出てきた2つの店はまさに彼が間違えたのと同じ店だという。

複雑な過去がありながらも久々に再会したキャリーとエイダン。二人がこれからどうなっていくのか、今後が気になるところだ。

『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン1〜2はU-NEXTにて見放題で独占配信中。新エピソードは毎週木曜日に一話ずつ更新。(海外ドラマNAVI)

参考元:米Entertainment Weekly