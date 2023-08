コロナ禍の規制が解除され、今年はビアガーデンなど屋外での飲酒を楽しむ機会が増えている人も多いことだろう。しかしハメを外しすぎると、予期せぬ最悪の事態が起こることもあるようだ。

マレーシア・マラッカ州で、酒に酔った35歳の男性Aが初対面の26歳の女性に失礼な言葉を吐き、女性の取り巻きに殺された。海外ニュースサイト『Mirror』と『The Star』などが5月10日までに報じた。

報道によるとAは5月9日未明、同州の市街地にある、飲み食いができる屋台で飲んでいたという。同日午前4時ごろ、女性は36歳の恋人の男性とボディガードと共にAと同じ屋台に入り食事を始めた。Aと女性らに面識はなかったが、女性に目をやったAは何の前触れもなく、女性に対して「この人(女性)の胸と尻は大きい」なとど発言したそうだ。飲酒量は不明なものの、Aは酔っ払っていた。

Aの発言を女性と恋人、ボディガードが聞き、口論になった。その後、Aとボディガードは殴り合いのけんかになり、Aは刃物のようなもので複数回刺されたという。目撃者が救急隊に通報。救急隊が到着した時点でAは意識不明で、病院に運ばれたものの死亡が確認された。心臓への刺し傷が致命傷となった。なお、女性の恋人はオンラインギャンブルや外貨両替所を経営する実業家だった。名前は明かされていないが、広い人脈を持ち、慈善イベントを手がけるマレーシアでは著名な人物だったと地元メディアは報じている。

その後の警察の捜査により、Aとの乱闘に加わった25〜38歳の7人が逮捕された。7人の詳細は明かされていないが、警察は女性と恋人が乱闘に巻き込まれたと明かしている。7人は全員ボディガードとみられ、女性と恋人は逮捕されていない模様だ。どの人物が男を刺したのかについては現在警察が調査を進めている。

このニュースが世界に広がると、海外のネットユーザーからは「Aは酔っ払っていたとはいえ、よほど大きな声で発言したのだろう」「Aも非常識だったけど、酔っ払った人の言葉にキレて殺す方があり得ない」「お酒の場ではよくあること。いちいち取り合わなければよかった」「カギは誰が殺したかということになりそう」「ボディガードが彼氏をかばって逮捕されたという可能性はないのか」といった声が上がっていた。

相手を不愉快にさせる言葉は言うべきではない。ただ不愉快になったとしても人を傷つけたり、ましてや殺すなどあってはならないことだ。

