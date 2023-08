Appleは新しいiPadを1機種発表する可能性があり、それはiPad mini 7の可能性が高いとリーカーのShrimpApplePro氏(@VNchocoTaco)が投稿したことを受け、9to5Macが予想スペックを伝えています。



iPad mini 6は2021年9月に発表、それからおよそ2年後に後継モデルが発表される可能性があります。

■3行で分かる、この記事のポイント

1. iPad mini 7が発表される可能性があると、リーカーが伝えた。

2. iPad mini 7はマイナーアップデートモデルになると、海外メディアは予想している。

3. その場合、変更点はA16 BionicかA17 Bionicの搭載の可能性が高い。

ShrimpApplePro氏(@VNchocoTaco)が、Appleは新しいiPadを発表する可能性があり、それはiPad mini 7と思われるとの予想を投稿しました。



9to5Macは、現行モデルであるiPad mini 6が2021年9月に発表、iPad mini 5からデザインを刷新したので、iPad mini 7はマイナーアップデートモデルになると予想しています。



その場合、iPad mini 7は搭載するシステム・オン・チップ(SoC)としてA16 BionicかA17 Bionicを採用、iPad mini 6が搭載するA15 Bionicから変更されるだけで、それ以外の変更点はないと9to5Macは述べています。

9to5Macは、iPad Proが搭載するProMotionディスプレイをiPad mini 7が採用することを期待したいが、499ドル〜(日本では税込78,800円〜)の販売価格を考えるとそれは難しいだろうが、iPad mini 6よりも良いディスプレイの搭載を期待したいと記しています。



また、ステージマネージャで外部ディスプレイをサポートするiPad miniが登場したら使い勝手が向上すると、9to5Macは期待感を示しています。



That’s all, next update maybe later this month ? After I’m back from vacation in Japan

2週間後に日本で休暇があるんだ!とても興奮している!

— ShrimpApplePro (@VNchocoTaco) August 1, 2023