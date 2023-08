タレントの新山千春が7月31日までに自身のブログを更新。“大好きな先輩”と、楽しそうにDIYをしている様子を公開した。

29日放送のカートークバラエティ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』(BS日テレ/毎週土曜21時)に出演した新山。放送前、「今夜21時から」と題してブログを更新すると絵文字を交えながら「今夜21時からおぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE! に出演させていただきます」とお知らせし、「とにかくjeepが好きでその愛を熱く語ってます」とコメントした。

番組では、愛車のJeepのトランクから引き出せるタイプのテーブルをDIYで備えつけたことを紹介。これが、とよた真帆との共作だと明かしていた。新山はブログでこの件に触れ、「ちなみにこちらはトランクにつけるように女優のとよた真帆さんに教えていただきながら一緒に作ったテーブルです!!」と、とよたとの笑顔の2ショットや、爆笑しながら楽しそうに製作に励む2ショット、真剣に取り組んでいる様子など複数枚公開している。

とよたについて「わたしの大好きな先輩」という新山。「昨日も真帆さんとスナックで歌ってきました 真帆さんの歌声に酔いしれながら飲むハイボールは毎回!最高に美味しい」とプライベートエピソードも明かし、ブログを締めくくった。

