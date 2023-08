『グッド・ワイフ』アラン・カミングが自身の年齢観を明かす

『グッド・ワイフ』のイーライ・ゴールド役や『インスティンクト −異常犯罪捜査−』のディラン・ラインハート役で知られるアラン・カミングが、還暦を前に自身の年齢観を語っている。

【関連記事】『グッド・ワイフ』でアラン・カミングが撮り直す羽目になった台詞とは?

実年齢や精神年齢がいくつであろうとも、根幹は同じ

スコットランド出身のアランは近年、コメディドラマ『シュミガドーン!』やリーアム・ニーソン主演映画『探偵マーロウ』に出演。1998年の舞台『キャバレー』でトニー賞主演男優賞に輝くなど舞台での活躍も目覚ましいが、新たに来年1月『Alan Cumming Is Not Activing His Age(原題)』という独り舞台に立つことになった。

来年1月27日に59回目の誕生日を迎えるアランは、新しい舞台に絡めて以下のように述べている。「もうすぐ60代に突入する今でも、子どもみたいだとかいたずらっ子のようだとしょっちゅう言われますし、そうかと思えばシルバーフォックス(白髪交じりの魅力的な中年)とかダディと呼ばれることもあります。私たちは年をとることについて、とても混乱したメッセージを受け取っていると思うのです」

「私たちは若さの源を崇拝するように言われたり、身体や心を若く保つためにできることはすべてやるように教え込まれたりします。その一方で、“大人になれ”とか“年相応に振る舞え”とか、挙句の果てには“若作りの年増”のような悪い言葉も使い回しています」

「私自身は朝まで踊りあかせるような年齢にまだいるつもりですし、同時に仲間に知恵を分け与えることもできると思っています。知恵とは、言うなれば年を重ねるにつれて繰り返されるパターンを認識し、それに異なる反応をすることができるようになる、みたいなこと。違う衣装を着ただけで、結局は同じショーなのです」と自身の年齢観を明かした。

今年初めに米Peacockで始まったリアリティ番組『The Traitors(原題)』でも人気を集めているアランは、俳優・プロデューサー・監督としての仕事に留まらず、自らペンを取って著書も発表している。ジャンルにとらわれず様々な創作活動に勤しんできた彼が年齢を重ねて思うことは、多くの共感を呼びそうだ。(海外ドラマNAVI)

参考元:英Digital Spy