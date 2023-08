開催は2024年？プライムタイム・エミー賞授賞式が22年ぶりに延期へ

ハリウッドで起きているストライキにより第60回デイタイム・エミー賞の授賞式が延期されると以前お伝えしていたが、第75回プライムタイム・エミー賞の授賞式も予定がずれ込むことが正式に決定した。米Varietyなど複数のメディアが報じている。

全米脚本家組合(WGA)がストライキを起こした5月中旬時点で、いくつか種類があるエミー賞のうち、昼時間に放送される作品を対象とするデイタイム・エミー賞はもともと6月16日に予定されていた開催日が延期となると、主催する全米テレビ芸術科学アカデミーが発表していた。その時点で、9月18日開催予定のプライムタイム・エミー賞も同じ道を辿るものと見られていたが、7月中旬に全米映画俳優組合(SAG-AFTRA)もストライキに加わった後、この度こちらも正式に延期されると報じられた。また、9月9日・10日に行われるはずだったクリエイティブ・アーツ・エミー賞にも同じ決定が下されたという。

プライムタイム・エミー賞が延期されるのは、アメリカ同時多発テロ事件の影響を受けた2001年以来。この時はもともと9月16日の実施予定だったが、テロ直後ということもあって11月4日に延期された。

新たな開催日は今のところ発表されていないが、Varietyは2024年1月に米FOXが授賞式を放送すると報道。全米テレビ芸術科学アカデミー側は年内(11月)の開催を目指しているという説もあるが、いつまでストライキが続くか次第だろう。(海外ドラマNAVI)

For the first time since 2001, the Primetime Emmys will be postponed.https://t.co/aAtZWs9QE7

- Variety (@Variety) July 28, 2023