バスケファンのみならず、誰もが一度は耳にしたことがある元プロバスケットボール選手、マイケル・ジョーダン。現役時代の人気はもちろん引退後も“レジェンド”として名を残し、彼にまつわるスニーカーなどをはじめとしたグッズは、今でも大人気。

そんななか、かつてマイケル・ジョーダンが所有していた車が「23ドル(約3,200円)」でオークションに出品されることが発表され、注目を集めています。

2023年7月24日(日本時間)、ショッピング・プラットフォーム「Whatnot」が新たなオークション出品を予告。

Don’t adjust your TVs folks, you heard it right…$23! 🤯Buckle-up, we’re headed to the @nsccshow in the ultimate 1 of 1, a 1996 Mercedes-Benz S600 Lorinser previously owned by basketball legend Michael Jordan, and it can be yours for the low price of $23!Stay tuned 👀 pic.twitter.com/oFbzGt3WYI