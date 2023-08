『ユーフォリア』アンガス・クラウドが25歳で死去

HBOの大ヒット青春ドラマ『ユーフォリア/EUPHORIA』の麻薬売人フェズコ・“フェズ”・オニール役で知られる俳優アンガス・クラウドが、現地時間7月31日(月)にカリフォルニア州オークランドで死去した。享年25。米Varietyほか複数メディアが報じている。

父親を失ったばかりだった

オークランド消防署は、午前11時30分頃に医療上の緊急事態に対応し、患者は「すでに息をしていなかった」と発表した。消防によると死因は不明。 オークランド警察署は、引き続き「死亡捜査を継続中」であることを認めた。

アンガスの家族は声明で以下のように発表。

「アーティストとして、友人として、兄弟として、そして息子として、アンガスはさまざまな意味で私たち全員にとって特別な存在でした。先週、彼は父親を埋葬し、喪失感と激しく闘っていました。私たちの唯一の慰めは、アンガスが彼の親友だった父親と再会したことです。アンガスはメンタルヘルスとの闘いについてオープンに語ってきたので、彼の死が他の人たちに、“あなたたちは孤独ではなく、黙って一人でこの問題と闘うべきではない”ことを思い出させることができることを願っています。彼のユーモア、笑顔、そしてすべての人への愛を世界が覚えていてくれることを願っています」



アンガスは、俳優デビューとなった『ユーフォリア』のフェズ役で一躍有名になった。彼の他の出演作には、映画『ノース ハリウッド』や『The Line(原題)』などがある。

また、ノア・サイラスの「All Three」、ジュース・ワールドの「Cigarettes」、ベッキー・Gとカロル・Gの「Miamiii」など、さまざまなミュージック・ビデオにも出演していた。

『ユーフォリア』ファミリーら追悼コメント

『ユーフォリア』クリエイターのサム・レヴィンソンほか、多数の著名人がアンガスの死去を受けてコメントを発表している。

サム・レヴィンソン

「アンガスのような人はいなかった。非常に特別で、才能に溢れていた。私たちのもとを去るにはあまりに若すぎた。私たちの多くと同じように、彼も依存症やうつ病に悩まされていました。彼がどれほど多くの人の心を動かしたかを、彼自身が知っていたことを願っています。私は今までも、これからもずっと彼を愛しています。安らかに眠ってください」

メイソン・シア・ジョイス

『ユーフォリア』で若き日のフェズを演じたメイソン・シア・ジョイスもアンガスとの思い出を語った。

「アンガスは本当に優しい笑顔と寛大な魂を持っていました。彼は親切で協力的で、いつもおしゃべりをしてくれ、励ましてくれました。若きフェズコを演じることができて光栄でした」

レイチェル・ゼグラー

『ウエスト・サイド・ストーリー』のレイチェル・ゼグラーは、ツイッターに投稿。

「自分がどれだけ愛されているか思い出してください。この世界は、そうできない気分にさせます。この世界はあなたを必要としています」

『ユーフォリア』公式SNS

「アンガス・クラウドの訃報を知り、非常に残念に思っています。彼は非常に才能があり、HBOと『ユーフォリア』ファミリーの一員として愛されていました」

クエストラブ

6度のグラミー賞を受賞しているヒップホップグループ、ザ・ルーツ(The Roots)の中心メンバーであるクエストラブもInstagramでコメントを投稿。

「フェズはユーフォリアの精神的な中心であり、間違いなく私のお気に入りのキャラクターでした。彼の家族全員と彼を知っていた人たちに愛を込めて」

クロエ・ベイリー

『キラー・ビー』などに出演するクロエ・ベイリー。

「アンガス・クラウド、早すぎる…。安らかに眠ってください」

アンガスの冥福を心より祈りたい。