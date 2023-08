カナダ・モントリオールで開催されている「北米最大のジャンル映画祭」をうたう「第27回ファンタジア国際映画祭」(7月20日〜8月9日)にて、映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-/-決戦-』が特別招待作品として上映され、英勉監督と岡田翔太プロデューサーが現地で舞台あいさつを行った。

【動画】『東京リベンジャーズ』特別映像

前編『-運命-』の上映は7月29日、後編『-決戦-』翌30日に上映。あわせて約600人のファンが会場を訪れ、入場の際には100メートルに及ぶ行列も。カナダ以外の国から駆け付けたファンや、特攻服を着て参加したファンの姿も見受けられた。

英監督は「モントリオールの皆さまと一緒に映画を観られるのはすごいハッピーです!」と、会場に集まった観客に感謝を伝えた。岡田プロデューサーも「初めて海外で『東京リベンジャーズ2』を上映することができて、うれしく思っております」と喜びを口にした。

同映画祭のプログラミング・ディレクターの一人、ニコラス氏は「『東京リベンジャーズ』は、今まで見た中でおそらく最高の漫画実写映画の一つであると思います。1作目のインターナショナルプレミアをこの映画祭で実施し、その続編である『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-/-決戦-』を東京で見る機会に恵まれまして、この作品が本当に大好きになりました。東京での本作に対する観客の反応は凄まじかったですし、ここファンタジア国際映画祭の観客も日本のポップカルチャーについてもよく知っているので、この映画を観てもらう観客として、まさにふさわしいと感じました」と、コメントを寄せている。

なお、同映画はインドネシア、タイ、香港、シンガポールでの上映が決定している。今月20日に開催される、タイでのプレミアイベントには、ドラケンを演じた山田裕貴の登壇が決定。タイでの熱狂的なドラケン人気がきっかけで実現した本イベントは「タイ先行上映イベント with 山田裕貴」(英語表記:First screening event in Thailand with Yuki Yamada)として開催される。山田がタイのファンの前でどんな言葉を発するのか、期待が高まる。