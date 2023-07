指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・=LOVE(イコールラブ)の初となるライブフィルム『=LOVE Today is your Trigger THE MOVIE』が、9月22日より公開されることが決定。ティザービジュアル、告知映像、リーダー・山本杏奈のコメントが到着した。

【写真】「=LOVEの歴史を一緒に感じて」と語ったリーダーの山田杏奈

2017年9月、ソニーミュージックより1stシングル「=LOVE」でメジャーデビューした=LOVE。グループ名には「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない」という意味が込められ、「イコラブ」の略称で親しまれている。昨年末『FNS歌謡祭』(フジテレビ系)に出演した際は、その歌唱力やパフォーマンス、王道アイドルらしいかわいさが好評を博しTwitterにてトレンド1位を獲得、同世代の女性からも支持され注目を集めた。

本作は、そんな彼女たちがさらに大きく飛躍するターニングポイントとなった、昨年1月から3月にかけて開催した「=LOVE 全国ツアー2023 『Today is your Trigger』」の日本武道館公演でのライブパフォーマンスを中心に収録。ライブの裏側やメンバーへのインタビューなど、映画だけの貴重な映像がたっぷりと収録されたファン必見の1本となっている。

ティザービジュアルは、ペンライトの光で包まれた日本武道館のステージに、メンバー10人が一列に並んだ象徴的なビジュアル。告知映像は、華やかでキュートなステージパフォーマンスのほか、メンバーが真剣な表情を見せる練習風景やリハーサルの様子などが映し出され、本編への期待が高まる映像となっている。

リーダーの山本杏奈は、本作について「=LOVEにとって初めての映画化。最初に聞いた時は驚きましたが、私たちの大切な時間、思い出が映画という形に残して頂けること、とても嬉しく思います。ひとりひとりの日本武道館公演へかける想いや、舞台裏、そしてライブパフォーマンス。いろいろな私たちをこの1本の作品でお届けします。ぜひ、たくさんの方に劇場へ足を運んでいただき、=LOVEの歴史を一緒に感じて頂きたいです。お待ちしてます!」と熱いメッセージを寄せている。

なお、本作の上映形態は4種類。通常の2D上映に加え、正面スクリーンと2つの側面スクリーンの計3面で構成され圧倒的な臨場感を提供するScreenX、ライブパフォーマンスと音楽に合わせてシートが動くモーション効果を搭載した4DX、そしてScreenXと4DXの機能をすべて搭載した4DXScreenで公開される。

映画『=LOVE Today is your Trigger THE MOVIE』は、9月22日より全国公開。