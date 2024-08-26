µÁÊì¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ç¤¹¡Ä20Âå½÷À¤¬¸È¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤³¤¦¤È·è¤á¤¿¾×·âÅª¤Ê¤Ç¤¤´¤È3Áª
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¡È²Ç¸È¡É´Ø·¸¤Ï¤¹¤°¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢µÁÊì¤«¤é¼ª¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¥¤¥é¤Ã¤È¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡È20ÂåºÊ¤¬ÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨¤¿¡ÖµÁÊì¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ò¤È¸À¡×¡É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Áá¤á¤Ë¿ÆÀÌÉÕ¤¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡Î¹Àè¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤é¤¹¤°¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤ï¤è
¡ÖÇ¥¿±¤·¤Æ°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿º¢¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤¬¡Ø»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤éË»¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë±©¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¤é¡© ¡Ù¤È²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤½¤¯É×¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤ò½ä¤Ã¤Æ½ÉÇñ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ØÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤Ê¤ó¤È¤½¤³¤Ë¤ÏµÁÊì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉ×¤Î¿ÆÀÌ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤Ï¡ØÁá¤á¤Ë¿ÆÀÌÉÕ¤¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡Î¹Àè¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤é¤¹¤°¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤ï¤è¡Ù¤È¾Ð´é¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¸¤ãÊÖ¤Ã¤Æ»ä¤¬µ¤¤ò¸¯¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡Ä¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤º¡£µÁÊì¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¶Á¡¦²¾Ì¾¡¿27ºÐ¡Ë
Áê¼ê¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤É¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎµÁÊì¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¡¢²Ç¤È¤·¤Æ·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢µÁÊì¤È¤ÏÄ¹¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤³¤ÎÀè¤Î½ÐÊý¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ë»Ò¤É¤â¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡²¿¤â¿´ÇÛ¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤éÉ¬¤º½ÐÀÊ¤·¤Ê¤µ¤¤¤è
¡ÖÉ×¤Î¿ÆÀÌ¤Î·ëº§¼°¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï½Ð»º¤·¤Æ¤Þ¤À¿ô¤«·î¤Ç¡¢»º¸å¤ÎÈîÎ©¤Á¤â°¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤âµã¤¤¤Æ¤Ð¤«¤ê¤ÇËèÆü¤Æ¤ó¤Æ¤³Éñ¤¤¡£¤è¤¯¹Í¤¨¤¿Ëö¤Ë¡ØÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤È³°½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÉÔ°Â¤À¤«¤é¡¢·ëº§¼°¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤¦¡Ù¤ÈÉ×¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿µÁÊì¤«¤é¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ë»Ò¤É¤â¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡²¿¤â¿´ÇÛ¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤éÉ¬¤º½ÐÀÊ¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¡Ù¤ÈµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤Î¤·¤Ä¤³¤µ¤Ëº¬Éé¤±¤·¤Æ·ëº§¼°¤Ë½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Æ¤ÎÄê»Ò¤É¤â¤Ï¥®¥ã¥óµã¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£²ù¤·¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï¡Ø»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¼°¾ì¤Î¼øÆý¼¼¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¡ÄµÁÊì¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤µ¤»¤Þ¤¤¤È¼°¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¶×»Ò¡¦²¾Ì¾¡¿29ºÐ¡Ë
µÁÊì¤È²¿¤Ç¤â¸À¤¤¹ç¤¨¤ëÃç¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò²¡¤·ÄÌ¤¹¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤¤¤ò¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤ÆµÁÊì¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤È¸å¡¹Ùæ¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀß¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ã¤¿¡ª¡¡¤¦¤Á¤Ë¤â¤ä¤Ã¤ÈÀ×¼è¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ï
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î½Ð»º¤Î»þ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÀÊÌ¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤½¤ì¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÁÊì¤â¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¸µµ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤¤¤¶½Ð»º¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬ÃË¤Î»Ò¤À¤È¤ï¤«¤ë¤È¡Ø¤ä¤Ã¤¿¡ª ¤¦¤Á¤Ë¤â¤ä¤Ã¤ÈÀ×¼è¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ï¡Ù¤ÈµÁÊì¤ÏÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£»ä¤ÏµÁÊì¤ÎËÜ²»¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬²È¶È¤ò·Ñ¤°¤È¤Ï¤Ò¤È¸À¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡ª¡Ù¡ØÂ©»Ò¤Ë¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÈ¿·â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ê¢¤òÎ©¤Æ¤ë»ä¤ò¸«¤Æ¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ù¤ÈµÁÊì¤Ï¥¯¥¹¥ê¤È¾Ð¤¦¤Ð¤«¤ê¡Ä¡£¤Þ¤ë¤ÇÈ¿¾Ê¤Î¿§¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µÁ¼Â²È¤ËÂ©»Ò¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê°Ë¿¥¡¦²¾Ì¾¡¿26ºÐ¡Ë
»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤·Á¤ÇÁê¼ê¤ÎËÜ²»¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·¡¢µÁÊì¤Ë¸·¤·¤¯°Õ¸«¤·¤Æ¤âÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢Æ±¤¸ÅÚÉ¶¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°Ê¾å¡¢¡È20ÂåºÊ¤¬ÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨¤¿¡ÖµÁÊì¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ò¤È¸À¡×¡É¤Ç¤·¤¿¡£
µÁÊì¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Î¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤ÀÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â²¿¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ä¤Ä¡¢Äø¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
©Indeed/Getty Images©itakayuki/Getty Images©maruco/Getty Images
¢¨ 2023Ç¯7·î30ÆüºîÀ®
Ê¸¡¦ºÚ²ÖÌÀ²ê