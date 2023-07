Twitterのサービス名称が「X」になり、アプリのアイコン、アイコン下の名称が変わって多くのユーザーから戸惑いの声があがっていますが、App Storeでは現在もアプリ名が「Twitter」のままで公開されています。その理由は、App Storeのルール上、「X」というアプリ名が認められないためのようです。



■3行で分かる、この記事のポイント

1. Twitterのサービス名やアイコンが「X」に変更された。

2. しかし、App Storeではアプリ名は「Twitter」のまま。

3. アプリ名を「X」にできない理由はApp Storeのルール。

Twitterを買収したイーロン・マスク氏がサービス名を「X」に変更し、アプリのアイコンも青い鳥から黒地に白で「X」と書かれたものに変更しました。



突然の変更に多くのユーザーが困惑しているほか、巨額のブランド資産が失われたとの指摘もあります。



マスク氏の強硬とも言える姿勢で「X」に変更されたサービス名ですが、Appleが運営するApp Storeでは、アプリの開発者名は「X Corp.」に変わっているものの、アプリ名は現在も「Twitter」のままです。







いっぽう、Googleが運営するGoogle Play Storeではアプリ名も「X」に変わっています。



同じアプリなのに、AppleのApp StoreとGoogleのPlayストアで名称が違うという、奇妙な状況になっています。







(註:本稿執筆時点の2023年7月30日では、日本版Google Playではアプリ名が「Twitter」でアイコンも青い鳥のままです。)

App Storeでアプリ名が「X」に変わっていない理由について、データサイエンティストでNextの創業者であるニック・シェリフ氏(@nickjsheriff)が、App Storeのルールによりアプリ名は2文字以上が必要で、1文字のアプリ名を許可していないためだと、「X」1文字だけのアプリ名を申請しようとするとエラーが出たスクリーンショットを添えて指摘しています。







On iOS, the situation is distinct as Apple does not permit any app to have a single character as their app name.

If they manage to obtain approval, it would mark the first instance since the inception of the iOS App Store that such a permission has been granted. https://t.co/EtzAj76fwx pic.twitter.com/Dzx0HAsz9b

— Nick (@nickjsheriff) July 28, 2023