BIGMOTOR¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡ªŽ¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é²ñ¼ÒŽ£7ÂçÃû¸õ
Ž¢¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼»Ø¿ô¡ÊBMI)¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ö¥ä¥Ð¤¤²ñ¼Ò¤Î7Âç¥µ¥¤¥ó¡×¤È¤Ï¡©¡Ê»£±Æ¡§º£°æ¹¯°ì¡Ë
°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤ä´ë¶È´´Éô¡¢À¯¼£²È¤Ê¤É¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥¨¥ê¡¼¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡×¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1000¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿²¬ËÜ½ã»Ò»á¡£
¤¿¤Ã¤¿2»þ´Ö¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ç¡¢¡ÖËÀÆÉ¤ß¡¦ËÀÎ©¤Á¡×¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ò¡¢²ñ¾ì¤ò¡ÖÁíÎ©¤Á¡×¤Ë¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÏÃ¤·¼ê¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö·àÅª¤ÊÏÃ¤·Êý¤Î²þÁ±¤Ö¤ê¡×¤È¼ÂÀÓ¤«¤é¡ÖÅÁÀâ¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î²¬ËÜ»á¤¬¡¢Á´¥á¥½¥Ã¥É¤ò¸ø³«¤·¡¢Îß·×20ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÏÃ¤·Êý¡Ù¡ØÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î»¨ÃÌÎÏ¡Ù¤ËÂ³¤¡¢ÂÔË¾¤Î¿·´©¡ØÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÅÁ¤¨Êý¨¡¨¡ ¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¤¤Ã¤¤Ë¾Ã¤¨¤ë¡ª¡ÖÅÁÀâ¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö7¤Ä¤Î¸À¤¤´¹¤¨¡×¤ÎËâË¡¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¸¦µæ²È¤Ç¤â¤¢¤ë²¬ËÜ»á¤¬Ž¢²ñ¼Ò¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÅÙ¤òÂ¬¤ë"¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼»Ø¿ô¡ÊBMI¡Ë"Ž£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
´ë¶È¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥éÅÙ¡×¤òÂ¬¤ë¿·¤·¤¤»ØÉ¸
ÊÝ¸±¤ÎÉÔÀµÀÁµáÌäÂê¤ÇÍÉ¤ì¤ëÃæ¸Å¼ÖÈÎÇä¶È¼Ô¤Î¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¼Ò¡£
¤½¤Î»ö°Æ¤Î°¼ÁÀ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤É¤¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×¤Ö¤ê¤Ë¡¢À¤ÏÀ¤ÎÅÜ¤ê¤¬Ê¨Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»þÂå¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤»þÂåºø¸íÅª¤Ê´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÁ°»þÂåÅª¤Ê´ë¶È¡×¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î¡Ö¥ä¥Ð¤¤ÅÁ¤¨Êý¡×¤òÂÎ·Ï²½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤éÊÔ¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢´ë¶È¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥éÅÙ¡×¤òÂ¬¤ë¿·¤·¤¤»ØÉ¸¡ÖBMI¡ÊBig Motor Index¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤äÁÈ¿¥¤Î¼ÒÄ¹¤äÌò°÷¡¢¾å»Ê¤Ï¤³¤ó¤Ê¡ÖÅÁ¤¨Êý¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼ÅÙ¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÇÃê¾ÝÅª¤ÊÀº¿ÀÏÀ¤ä¥¹¥Ý¥³¥óÅª¡¢Ç°Ê©Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¹¬¤»¤À¤Ê¤¡¡ª¡×¡Ö²¶¡Ê»ä¡Ë¤Ï¥Ä¤¤¤Æ¤ë¡ª¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤é¤º¤Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×
¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¼Ò¤ÎÊý¿Ë¤Ê¤É¤ò¼¨¤·¤¿¡Ö·Ð±Ä·×²è½ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤òËèÆü¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÜü¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¿Í¤ÏÆ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê´ª°ã¤¤
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢
¡ÖÇ³¤¨¤ëÆ®º²¡£·Ð±Ä¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë³ÊÆ®µ»¤Ë¤â¾¡¤ë·ã¤·¤¤Æ®Áè¿´¤¬É¬Í×¡×
¡ÖÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Àøºß°Õ¼±¤ËÆ©Å°¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¶¯¤¯»ýÂ³¤·¤¿´êË¾¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×
¤Ê¤É¡¢ÄË¡¹¤·¤¤¤Û¤É¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãê¾ÝÅª¤Ê´ÑÇ°ÏÀ¡¦Àº¿ÀÏÀ¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°ÊÑ²½¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡ÖÜü¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¿Í¤ÏÆ°¤¯¡×¤È¡¢½ë¶ì¤·¤¤¡Öº¬À¥ï¡¼¥É¡×¤ä½¡¶µ¥Á¥Ã¥¯¤ÇÂç¤²¤µ¤Ê¡Ö¥Ý¥¨¥à¥ï¡¼¥É¡×¤ò¿â¤ìÎ®¤¹²ñ¼Ò¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡×¡ÖÅ°ÄìÅª¤Ë¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¡×¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¡×¡ÖÀ¿¿´À¿°Õ¡×¡ÖÀøºß°Õ¼±¡×¡Ö¡ØÀï¡Ù¡ØÆ®¡Ù¡Ø¾¡¡Ù¡Ø»¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡×¤¬ÈÅÍô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ ¾å²¼´Ø·¸¤¬¸·¤·¤¯¡¢¾ï¤Ë°µ¤Î¤¢¤ëÌ¿ÎáÄ´
¾ï¤Ë¾å»Ê¤¬Àµ¤·¤¯¡¢Éô²¼¤ËÌ¿Îá¤·¡¢Éô²¼¤Ï¤½¤ì¤ËÌÕ½¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿ÈÊ¬À©ÅÙÅª¤Ê¾å²¼´Ø·¸°Õ¼±¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¼ÒÄ¹¤äÌò°÷¡¦»ÙÅ¹Ä¹¡¦¾å»Ê¤Ï¿À¤Ç¡¢°ìÈÌ¼Ò°÷¤ÏÅÛÎì¡£¤À¤«¤é¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´ðËÜ¤ÏÌ¿ÎáÄ´¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Éô²¼¤Ï¾å»Ê¤ò¿À¤Î¤è¤¦¤Ë¿ò¤á¡¢¡Ö¤Û¤¦¤ì¤ó¤½¤¦¡×¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¡¢Éô²¼¤À¤±¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎµÁÌ³¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¡Ö¤Û¤¦¤ì¤ó¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»à¸ì¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¿À¤ÈÅÛÎì¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ð±Ä·×²è½ñ¤Î¡Ö·Ð±ÄÊý¿Ë¤Î¼¹¹ÔÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä´´Éô¤Ë¤Ï¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¸»¦Í¿Ã¥¸¢¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¿ÈÊ¬´Ø·¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡Ö¡ü¡ü¤·¤í¡ª¡×¡Ö¡ü¡ü¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡ª¡×¡Ö¡Ø¤Û¤¦¤ì¤ó¤½¤¦¡Ù¤òÅ°Äì¤·¤í¡×¤È¤¤¤¦°µ¤Î¶¯¤¤Ì¿Îá¸ÀÍÕ¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥á¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥á¡×¤¬¾¯¤Ê¤¯¡Ö¥Ä¥á¡×¤À¤é¤±
£ ¡Ö¥Û¥á¡×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ä¥á¡×¤·¤«¤Ê¤¤
¥À¥á¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥á¡×¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ä¥á¡×¤À¤é¤±¡£¤Û¤á¤ë¤È¡Ö¥Ä¥á¤¬´Å¤¤¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅ¬Åö¤Ê»Å»ö¤¹¤ó¤Ê¥¯¥½¥¿¥³¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×
¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥¯¥½¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª ¥Ý¥ó¥³¥Ä¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×
¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¼Ò¤Î¼ÒÆâ¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤É¤¡¢¤ä¤¯¤¶±Ç²è¤Ë¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡Ö¥Ð¥«¡×¡Ö¥¯¥½¡×¡Ö¥¢¥Û¡×¡Ö»È¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤á¤í¡×¡Ö¤Ê¤¼¡»¡»¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤Ê¤¼¡¢¡ü¡ü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÈóÆñ¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤ä¤¿¤é¤È¡Ö¡ª¡×¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¥á¡¼¥ë
¤ ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤ä´·¹Ô¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë
¡Ö¼ÒÆâÎø°¦¤ÏÆóÅÙÌÜ¤Þ¤Ç¡ª»°ÅÙÌÜ¤ÏÅ¾¿¦¤ò´«¹ð¤¹¤ë¡×
¡Ö·ëº§¼°¤ÏÇä¤ê½Ð¤·Æü¤ò³°¤·¤Æ¡¢Í½Äê¤òÁÈ¤à¡×
¡Ö·ëº§¼°¤Ë¾å»Ê¤äÆ±Î½¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸òÄÌÈñ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤¬¼Ò²ñ¤Î¾ï¼±¡£¤³¤ÎÈñÍÑ¤¬ÉéÃ´¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¼°¤òµó¤²¤ë»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÆæ¥ë¡¼¥ë¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÇØÃæ¤ò¤½¤êÊÖ¤·¡¢Ä¾Î©ÉÔÆ°¤Ç¡¢·×²è½ñ¤òËèÄ«¾§ÏÂ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÄ«Îé¤Ê¤É¡¢ÍýÉÔ¿Ô¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡¢Á´¤¯¶Ú¤ÎÄÌ¤é¤Ê¤¤´·¹Ô¤¬»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤â¤Ê¤¯¡¢Á°Îã¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢Àº¿À½¤ÍÜ¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¼ÒÂ§¡×¤ÏÂ¨¹ï¡¢ÇÑ»ß¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
·³Ââ¼°Ä«Îé¡¢¼Ò°÷¤Ë²áÅÙ¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤ò¶¯À©¤¹¤ë¡¢¼ÒÆâ¤Ë¤ä¤¿¤é·¼È¯¥Ý¥¹¥¿¡¼¤äÉ¸¸ì¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£
Éô²¼¤Î¼«È¯À¡¢¼«¼çÀ¤¬ºï¤¬¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
¥ ¡Ö¼«Ê¬¤¬ÀµµÁ¡¢Áê¼ê¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë
·ó½Å¹¨¹Ô¼ÒÄ¹¤«¤é¤ÎLINE¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¡¢
¡Ö±Ä¶È¤ÎÅ¬À¤¬Ìµ¤¤¿Í¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤¹¤ë¤Î¤ÇÀäÂÐ¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×
¡Ö¥Ð¥«¤¬¸À¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆµÒÍÍ¤ÏÀäÂÐ¤ËÇ¼ÆÀ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÀµ¤·¤¯¡¢¤ªÁ°¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Éô²¼¤Î¼«È¯À¡¢¼«¼çÀ¤¬ºï¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¢¡Ö¾å»Ê¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÍ£¡¹Âú¡¹¤ÈÊ¹¤¡¢ÌÕ½¾¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ð±Ä·×²è½ñ¤Ë¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤È¼ÒÄ¹¤Î»×ÁÛ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤¬»Å»ö¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡£¡Ê¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï¡Ëº£¡¢¤¹¤°¼¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢¾å¤¬²ÁÃÍ´Ñ¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¡¢²¼¤Ï¤½¤ì¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤òÎÉ¤·¤È¤¹¤ëÊ¸²½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢·òÁ´¤ÊÂÐÏÃ¤ä¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Ù¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢·ó½Å¹¨¹Ô¼ÒÄ¹¤Ï¡¢²ñ¸«¤Ç¡ÖÁ´¤¯¡×¡ÖÅ·ÃÏ¿ÀÌÀ¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÃÇÄêÄ´¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ³ÎÄê¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÆÈºÛ¼Ô¤Î¾Úµò¡£
¹Ô¤¤¹¤®¤¿¡Ö·è¤á¤Ä¤±¸ÀÍÕ¡×¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ÖÅ·ÃÏ¿ÀÌÀ¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¡×¡ÖÉ¬¤º¡×¡ÖÁ´¤¯¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Ä¤â¡»¡»¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÇÄê¡¦·è¤á¤Ä¤±¸ÀÍÕ¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎáÏÂÎ®¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ï¡©
¦ ¡Ö¹ÎÄê·Ï¡×¤è¤ê¡ÖÈÝÄê·Á¡×¤Î¸ÀÍÕ
¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¼Ò°÷´Ö¤ÎLINE¤Ç¤Ï
¡Ö¥Ð¥«¤ÏÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¸¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¡×
¡Ö¥Ð¥«=¤ªµÒÍÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¡ª¡×
¡Ö¥Ð¥«¤¬¸À¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆµÒÍÍ¤ÏÀäÂÐ¤ËÇ¼ÆÀ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×
¤Ê¤É¤ÎÈÝÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢·çÅÀ¤Ð¤«¤ê¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥À¥á¤À¤·¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤ê¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤ë¡ÖPositive reinforcement¡Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥ê¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
¤¿¤ó¤Ë¼¸¤ê¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àµ¤·¤¯Æ³¤¯¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¤¤Á¤ó¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¡¢¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎáÏÂÎ®¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡Ö¡ü¡ü¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¡»¡»¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¡×¡Ö¡»¡»¤¹¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÈÝÄê¸ì¤ä¶Ø»ß»ö¹à¤À¤é¤±¡£
§ ·ù°¤È¶²ÉÝ¡¢Å¨°Õ¡¢ÅÊ¤ß¤Ê¤É¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥Ð¥¤¥Ö¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿É÷ÅÚ
Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤ËÌÕ½¾¤·¡¢×ÖÅÙ¤¹¤ë¤¤¤Ó¤Ä¤Ê´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¡×¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¼Ò¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÜ¤ê¡¢×ø³å¡¢¶¼¤·¡¢ÅÊ¤ß¤Ê¤É¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥Ð¥¤¥Ö¤Î½¼Ëþ¤·¤¿´ë¶È¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¡ØÇ¦ÂÑ¡Ù¤ä¡Ø¸·¤·¤µ¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤³¤½¡¢¿Í¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿Åª¤Ê¶µ°é¤ä»ØÆ³¤¬¸ú¤¯¤È¤¤¤Þ¤À¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¶²ÉÝ¿´¤ò¤¢¤ª¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï´ÊÃ±¤ËÆ°¤¯Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ò¥È¥é¡¼¤â¥È¥é¥ó¥×¤âÆ±¤¸¼êË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¿Í¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¼êË¡¤Ï·è¤·¤ÆÄ¹Â³¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤·¡¢É¬¤º¤Û¤³¤í¤Ó¤¬½Ð¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤³¤Î¼êË¡¤ò»È¤¦¥À¥á·Ð±Ä¼Ô¤Î¸µ¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬ÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡Ö¿Í¡×¤è¤ê¡Ö¿ô»ú¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡£°¸ý¡¢±¢¸ý¡¢ÅÊ¤ß¡¢¤½¤·¤ê¡¢¤Ê¤É¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤³¤½¡ÖÅÁ¤¨Êý¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤è¤¦
°Ê¾å¤¬¡¢¡ÖBMI¡Ê¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼»Ø¿ô¡á¥Ñ¥ï¥Ï¥éÈîËþÅÙ¡Ë¡×¤òÂ¬¤ë¿·»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²¬ËÜ½ã»Ò¤µ¤ó¤Î¡ÖÅÁ¤¨Êý¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤ò8·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ëµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹»¥ËÚËÜÅ¹¡Ê¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¡¢9·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ëµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ÇßÅÄËÜÅ¹¤Ç¡Ê¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¥á¥¿¥ÜÂÎ¼Á¡£Å¾¿¦¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾¼ÏÂ¤Î¡ÖÅÁ¤¨Êý¡×¤ò¤ä¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÛÃø¡ØÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÅÁ¤¨Êý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¡Ö7¤Ä¤ÎÅÁ¤¨Êý¡×¤ò¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤ë¡ÖËâË¡¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢º£¤¹¤°¤Ë¡ÖÅÁ¤¨Êý¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê²¬ËÜ ½ã»Ò ¡§ ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¸¦µæ²È¡¦¥³¥ß¥åÎÏÅÁÆ»»Õ¡Ë